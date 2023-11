Ser mamá y deportista de alto rendimiento en Chile

Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 contribuyeron a visibilizar los desafíos que las mujeres enfrentan al tratar de compatibilizar la vida laboral y las demandas propias de la maternidad en cualquier ámbito, incluido el deporte de alto rendimiento. Es cierto que la instancia dejó un resultado positivo que superó las expectativas de los análisis más optimistas, además de una sensación de respiro en un país cansado de peleas políticas polarizadas.

También hubo polémicas, como el papelón de los dirigentes y cuerpo técnico en el fútbol femenino, y el menosprecio y “chaqueteo” a la atleta Isidora Jiménez y la defensa férrea por parte de sus compañeras, que coparon los titulares de la prensa

Dichas polémicas tienen como punto en común: el rol destacado de mujeres en espacios en que normalmente los hombres se llevan los triunfos y aplausos. En buena hora estamos mostrando que podemos destacar en cualquier ámbito. Pero hay otro tema que también ha sido puesto en evidencia por algunas mujeres deportistas, que ven afectadas sus carreras negativamente porque, luego de convertirse en madres, cuentan con casi nulo apoyo (a excepción de sus familias) para compatibilizar su maternidad con la práctica deportiva.

“Como mamá, mujer y deportista, decidí que mi prioridad era mi hijo antes que el deporte. Ese fue un costo que quise asumir”, dijo la lanzadora de la bala, Natalia Duco, al ser luego de su participación en los Panamericanos que no estuvo a la altura de otras participaciones en certámenes previos. Duco ya había adelantado esto cuando, en marzo de este año, se supo que la Villa Panamericana contaría con una sala de lactancia: “es mucha la diferencia que tenemos las mujeres que somos mamás y estamos lactando, siempre tenemos que elegir y eso no puede seguir pasando”.

Yanny Gajardo, entrenadora de lucha olímpica y madre de un niño a quien aún amamanta, realiza clases en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) sólo por las mañanas, ya que en las tardes no tiene alguien que lo cuide y tampoco hay un lugar para que él esté. La esgrimista Analía Fernández, luego de obtener medalla de bronce, evidenció lo difícil que es ser mamá deportista en Chile, pues se piden resultados para retener respaldos, pero no se entregan condiciones. Fernández no es la única mamá deportista que entrena así.

La inclusión del enfoque de género en el mundo laboral es aún una deuda en nuestra sociedad. Por ejemplo, las evaluaciones de desempeño laboral no consideran la maternidad o las labores de cuidado (generalmente a cargo de mujeres). Esto lleva a que mujeres retrasen su maternidad esperando tener una estabilidad laboral de manera de embarazarse sin el temor de perder su trabajo o de que se vea afectado el desarrollo de su carrera, o para cuando ya hayan terminado su etapa competitiva en el caso de las deportistas.

Ya es hora de que se den avances en este aspecto. Las primeras mujeres que se graduaron de la universidad en Chile en el siglo XIX, las doctoras Eloísa Díaz Insunza y Ernestina Pérez, y las abogadas Matilde Throup y Matilde Brandau, no se casaron (Brandau enviudó muy joven) y no tuvieron hijos. Desplegaron su carrera brillantemente en el espacio público desarrollando una labor social relevante. No sabemos si quisieron ser madres o no, pero sí sabemos que las sociedades evolucionan y lo que se esperaba de una mujer hace 140 años no era que destacara en el espacio público, sino que en el doméstico. Hoy se nos pide brillar en los dos, pero no se nos ofrece apoyo para ello.