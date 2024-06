Los homosexuales presionados a someterse a terapias de conversión por la Iglesia católica en Italia

Ineficaces y perjudiciales

Reuniones

“Feliz de ser quien soy”

Paso lento para los cambios

Disculpas oficiales

“Durante aquellas reuniones, un mantra me perseguía y se repetía una y otra vez: ‘Dios no me hizo así. Dios no me hizo homosexual. Es solo una mentira que me digo a mí mismo’, me creía malvado”, dijo.