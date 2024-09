Quiénes son las ‘Meatinfluencers’: Son las creadoras de contenido que defienden el consumo de carne

“Meatinfluencers” o “influencers de carne” son mujeres influencer en las redes sociales que promueven dietas basadas en un alto consumo de carne, como las dietas carnívora o keto. Estas figuras son apoyadas por la industria cárnica para presentar el consumo de carne como saludable, sostenible y esencial. Además, su contenido está diseñado para contrarrestar narrativas negativas sobre los efectos del consumo de carne en la salud y el medio ambiente, especialmente las preocupaciones relacionadas con el cambio climático y los riesgos de salud vinculados al consumo excesivo de carne roja.

Qué es una “meatinfluencer”

¿Qué es la dieta carnívora? También conocida como “dieta de león” y tal como lo sugiere su nombre, la dieta carnívora es un tipo de dieta restrictiva que consiste en alimentarse única y estrictamente de carnes y productos de origen animal, excluyendo todo tipo de alimento de origen vegetal.

Y sí, este tipo de alimentación se ha hecho cada vez más popular en los medios sociales, particularmente, en TikTok, donde las cuentas de las meatinfluencers se reproducen como los conejos que luego asarán para comérselos acompañados de, créase o no, una barra de mantequilla.

Hay que advertir de entrada que muchos de estos meatinfluencers enfocados en temas de salud, alimentación y bienestar físico no son individuos preparados académicamente en materia de nutrición o medicina, sino generadores de contenido con unos cuantos miles de seguidores.

Muchas usuarias que defienden este tipo de alimentación aseguran no necesitar ya protección solar gracias a sus beneficios e incluso establecen vínculos entre el consumo de carne y el cáncer.

En su perfil @luvvsylv, que se llama Sylvia, comparte su experiencia al haber cambiado su alimentación e incluso comparte recetas para hacer… ¡Pan carnívoro!, del que hay diferentes versiones según los internautas.

Hay toneladas de mujeres que apuestan por ser ‘meatfluencer’

Como explica Bella Ma, una ‘meatfluencer’ australiana de 27 años, a The Cut, es un error pensar que esta comunidad se compone mayoritariamente de hombres. “Si miras con mayor profundidad, son predominantemente mujeres. Alrededor del 60 por ciento de mis seguidores lo son. Al ser una creadora de contenido, asumo que de forma orgánica me seguirán más mujeres, pero si miramos a la comunidad en general, hay toneladas de mujeres que apuestan por este estilo de vida”, asegura.

Melody B, una mujer carnívora que comparte lo que come en su día a día, da recetas ‘meat-based’ y promulga las bondades de su consumo, ha compartido incluso un vídeo en el que compara imágenes en las que era vegetariana y tomaba “leche de avena y zumos de apio” con otras en las que está visiblemente más delgada al haber cambiado su dieta por otra consistente en “carne, mantequilla y huevos”.

El género y la carne

Mientras que los ‘meatinfluencers’ masculinos tienen de centrarse en cómo el consumo de carne les ha ayudado a muscular su silueta y maximizar su masculinidad, las mujeres suelen subrayar cómo comer carne les ha ayudado a tener una piel impoluta o perder peso, por lo que incluso quedan clara las diferencias que existen a la hora de exaltar esta dieta.

Mientras que Carol J. Adams señala que los “verdaderos” hombres no comen quiche, algo que no es sólo una cuestión de privilegios, sino de simbolismo, recalca que la hombría está construida en nuestra cultura, en parte, por el acceso al consumo de carne y el control de otros cuerpos. Habrá quienes piensen que este aluvión de mujeres carnívoras podría ser el último acto de resistencia, o un acto de rebeldía… Pero es importante recordar que aunque pese a lo que algunos sugieren, la Organización Mundial de la Salud no ha demandado la prohibición del consumo de carne y productos lácteos para 2025, sí reconoce que una dieta vegana bien planificada puede ser saludable y nutritiva.

Asumir que la carne es alimento para hombres trae consecuencias políticas significativas

Explora la forma en la que cuando el suministro de carne es limitado, los hombres son los que la reciben y analiza cómo asumir que la carne es alimento para hombres y, en consecuencia, las verduras son alimento para mujeres, trae consecuencias políticas significativas. Su objetivo es recordar que la teoría feminista contiene una crítica vegetariana que ha pasado desapercibida, pero al hablar de la asociación entre el vegetarianismo y las mujeres, no quiere dar a entender que el vegetarianismo es sólo para mujeres.

Lo importante ahora es que cuando tantas mujeres presumen de sus dietas carnívoras, la carne no termine por ser ensalzada como el nuevo Ozempic.