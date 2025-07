“Mankeeping”: la sobrecarga emocional que aleja a las mujeres del amor de pareja

El “mankeeping” es un concepto desarrollado en el Instituto Clayman de la Universidad de Stanford que describe una forma de trabajo emocional no remunerado. Afecta principalmente a mujeres heterosexuales, quienes dentro de sus relaciones de pareja asumen tareas como contener, calmar, acompañar, organizar y apoyar emocionalmente a sus compañeros.

Este trabajo, en la mayoría de los casos, no es recíproco. Se transforma en una forma de desgaste invisible que resta energía, tiempo y salud emocional a las mujeres que lo sostienen.

El origen del estudio: hombres sin redes emocionales y mujeres agotadas

Angelica Puzio Ferrara, psicóloga del desarrollo y autora principal del estudio, señala que este fenómeno responde a una carencia profunda en las redes sociales de los hombres.

“En Estados Unidos, uno de cada cinco hombres afirma no tener amigos cercanos”, explicó Ferrara durante una charla en el Instituto Clayman de Stanford. “Esto convierte a las mujeres en el único soporte emocional disponible para muchos hombres, lo que con frecuencia las lleva a asumir el papel de terapeuta, asistente personal y confidente, todo en uno”, advirtió.

La investigación, publicada en Psychology of Men & Masculinities, fue difundida ampliamente por medios internacionales como El País de México. La escasez de vínculos afectivos profundos entre varones explica por qué tantas mujeres terminan sintiéndose responsables del bienestar emocional de sus parejas.

¿Cómo afecta el mankeeping a la salud emocional de las mujeres?

Este desequilibrio emocional tiene efectos claros en la salud mental femenina. Las mujeres que experimentan mankeeping de forma habitual reportan:

Agotamiento mental y físico.

Pérdida del deseo afectivo y sexual.

Sensación de estar atrapadas en relaciones desiguales.

Dificultades para conectar consigo mismas.

Estudios recientes citados por The Guardian indican que el 62 % de las mujeres solteras ya no está interesada en buscar pareja, comparado con un 39 % de los hombres. Este cambio de actitud refleja una necesidad urgente de autocuidado, más que una falta de interés romántico.

Cómo combatir el mankeeping y promover relaciones equitativas

Romper con el mankeeping implica un cambio estructural en la forma en que hombres y mujeres se relacionan. Algunas medidas clave para abordar este fenómeno son:

Nombrar la carga emocional: Reconocer el mankeeping es el primer paso para cambiar dinámicas.

Fomentar redes de apoyo entre hombres: Incentivar la amistad y la vulnerabilidad masculina.

Educar emocionalmente a los varones desde la infancia y en el contexto de pareja.

Establecer límites saludables: Evitar que el cuidado emocional sea una obligación impuesta.

Estas estrategias ayudan a construir vínculos afectivos más saludables, con cuidado mutuo y respeto.

Muchas mujeres están priorizando su bienestar emocional y físico frente a vínculos que implican desgaste continuo. En lugar de actuar como terapeutas de sus parejas, están optando por relaciones más sanas o por la soltería consciente.

Cerrar el ciclo del mankeeping: un acto de autocuidado y justicia emocional

El mankeeping no es una muestra de amor, es una forma silenciosa de desigualdad emocional que muchas mujeres han soportado durante años sin ponerle nombre. Hoy, gracias a estudios como el de Angelica Puzio Ferrara, este fenómeno sale a la luz como una expresión más del desequilibrio en las relaciones heterosexuales tradicionales.

Reconocerlo no significa romper con el amor, sino reconstruirlo desde nuevas bases: más empáticas, recíprocas y saludables. Porque el autocuidado emocional no es egoísmo, es un derecho. Y porque una relación verdaderamente amorosa no se construye con una sola persona cargando el peso de dos.