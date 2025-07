Por qué es importante elegir la talla correcta de preservativo y otros mitos sobre su uso

A pesar de los avances en educación sexual, hablar de preservativos sigue siendo un tabú en muchos espacios, lo que favorece la circulación de mitos y desinformación que pueden poner en riesgo la salud sexual de las personas. Uno de los errores más comunes es asumir que los condones son “talla única”, cuando en realidad usar un preservativo de tamaño incorrecto puede afectar tanto la efectividad como la experiencia sexual.

“Elegir la talla correcta de condón es clave para la seguridad, comodidad y eficacia del preservativo. Aunque muchas personas creen que hay una sola talla “universal”, lo cierto es que hay diferentes tamaños y formas, y usar una talla incorrecta puede provocar que el condón se rompa, se deslice o simplemente resulte incómodo. Si el preservativo es muy grande, puede deslizarse durante la relación sexual; si por el contrario es muy pequeño, puede romperse o causar molestias. En ambos casos, se compromete no solo el placer, sino también la protección frente a embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (ITS)“, explica Priscila Preisler, matrona de DKT South America

A esto se suman otras creencias equivocadas, como que el uso del preservativo reduce significativamente la sensibilidad, o que no es necesario cuando hay confianza en la pareja. Estas ideas, además de ser infundadas, refuerzan prácticas sexuales desinformadas y riesgosas.

La experta destaca que romper con estos mitos es clave para fomentar una sexualidad más libre y responsable, en la que informarse sobre la talla adecuada del preservativo o su correcta colocación sea tan habitual como hablar de consentimiento o deseo.

“La educación sexual no puede quedarse solo en el ‘usa condón’. Es urgente que avancemos hacia una enseñanza que incluya el cómo usarlo bien, qué tipo elegir, cómo leer su fecha de vencimiento, y por qué es importante que se adapte al cuerpo de cada persona”, agrega Preisler.

Es un tema que muchas veces no se habla y que es fundamental principalmente en encuentros sexuales ocasionales, donde la pareja no se conoce, por lo que es preciso contar con la protección adecuada. Para esto, la especialista da tres consejos a la hora de elegir:

Compara con la tabla de tallas: Usa tu medida para identificar si necesitas un condón ajustado, estándar o grande.

Prueba diferentes marcas y modelos: Las sensaciones pueden cambiar según el material, grosor o forma (ajustados en la base, anatómicos, con textura, etc.). No todos los XL son iguales, por ejemplo.

Fíjate en el empaque: Algunas marcas detallan la talla en milímetros, otras usan nombres comerciales (como “Snug Fit”, “Large”, “Comfort XL”, etc.).

En este contexto, el llamado es a incluir en los programas de educación sexual información más detallada y práctica sobre el uso correcto del preservativo, así como a promover conversaciones abiertas, sin prejuicios, que permitan vivir la sexualidad desde el conocimiento, el respeto y el autocuidado.

Educación sexual con información práctica: una deuda pendiente

Más allá de la insistencia en el uso del condón, los expertos coinciden en la urgencia de entregar información clara y práctica sobre tallas, tipos de preservativo y su correcto uso, permitiendo así una sexualidad más libre, segura y responsable.