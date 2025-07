Polémica por la primera aparición en Vogue de una modelo creada con Inteligencia Artificial

Piensa, además, que el uso de modelos creadas con IA es “otra patada en los dientes, que afectará desproporcionadamente a las modelos de tallas grandes”.

González y Petrescu insisten en que no refuerzan cánones de belleza estrechos.

“No creamos looks inalcanzables; de hecho, la modelo de IA de Guess parece bastante realista”, afirma Petrescu. “En última instancia, todos los anuncios se crean para que parezcan perfectos y suelen contar con supermodelos, así que lo que estamos haciendo no es diferente”, agrega.

Ambas admiten que las imágenes de IA en la página de Instagram de su empresa carecen de diversidad y promueven estándares de belleza poco realistas. Alegan que han intentado ser más inclusivas, pero que esas publicaciones no captan la atención de los usuarios.

“Hemos publicado imágenes de IA de mujeres con diferentes tonos de piel, pero la gente no responde a ellas: no conseguimos tracción ni me gustas”, le cuenta González a la BBC.