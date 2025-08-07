Premio InspiraTEC impulsa a mujeres en STEM y fomenta innovación sostenible en Chile

En Chile, la presencia de mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) continúa siendo limitada: solo el 20,8 % de las matrículas en carreras relacionadas corresponden a mujeres. Esta brecha también se evidencia en el ámbito laboral, donde pocas acceden a puestos de liderazgo o lideran proyectos tecnológicos innovadores.

Bajo este contexto, el Premio InspiraTEC reconoce a niñas, jóvenes y mujeres que lideran proyectos o emprendimientos en áreas STEM —Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas—, con el propósito de visibilizar su trabajo y fomentar una mayor participación femenina en sectores tradicionalmente masculinos.

En su más reciente versión, la novena edición, la convocatoria se lanzó el 24 de junio de 2025 y estará abierta hasta el jueves 14 de agosto,. La ceremonia se llevará a cabo en la Universidad de Santiago, reuniendo a autoridades como la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza.

Gabriela Jorquera, jefa de la División de Empresas de Menor Tamaño, expresó que “visibilizar e incentivar la participación de mujeres en STEM es sumamente relevante, ya que esta es un área altamente masculinizada y es donde los emprendimientos y empresas tienen un mayor potencial de crecimiento, de generar empleos de calidad, mejores ingresos, y poder enfrentar de mejor manera los desafíos del futuro”.

El galardón se otorga en tres categorías que reconocen distintas etapas de desarrollo de los proyectos:

Joven Inspiradora : para niñas y adolescentes en etapa escolar que destaquen por su talento e innovación.

: para niñas y adolescentes en etapa escolar que destaquen por su talento e innovación. Emprendedora STEM : dirigida a mujeres que lideran iniciativas en sus primeras fases de desarrollo.

: dirigida a mujeres que lideran iniciativas en sus primeras fases de desarrollo. Empresaria STEM: enfocada en mujeres al frente de empresas consolidadas, con experiencia y trayectoria en el rubro.

InspiraTEC y su impacto sostenible

InspiraTEC destaca y visibiliza el esfuerzo y la innovación de niñas, jóvenes y mujeres en el ámbito STEM, posicionándolas como modelos a seguir para las futuras generaciones. Según la Subsecretaría de Economía, este reconocimiento contribuye a “crear nuevas referentes que inspiren a niñas y jóvenes a acercarse a estas áreas fundamentales para el desarrollo del país”.

Las ganadoras recibirán un reconocimiento oficial otorgado por la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño. Además, tanto ellas como las demás postulantes ingresarán a la Red InspiraTEC, una comunidad que les brinda acceso a programas, actividades y recursos enfocados en género, emprendimiento, internacionalización e innovación.

Asimismo, los emprendimientos destacados por InspiraTEC suelen enfrentar desafíos clave como la descarbonización, la resiliencia climática y proyectos de triple impacto. Estas iniciativas están en sintonía con las políticas nacionales que promueven un desarrollo productivo sostenible y responsable.

Tres categorías InspiraTEC para impulsar talento STEM femenino en todas sus etapas

El Premio InspiraTEC se organiza en tres categorías que reconocen distintos niveles de desarrollo en proyectos STEM.

La categoría Joven Inspiradora está dirigida a niñas y jóvenes entre séptimo básico y cuarto medio que se destaquen por su liderazgo o participación en iniciativas y emprendimientos tecnológicos.

Luego, la categoría Emprendedora STEM acoge a dueñas o socias con al menos un 25% de participación en emprendimientos de base tecnológica, así como a líderes de cooperativas STEM en etapa inicial, con o sin ventas, y con hasta cinco años de antigüedad.

Finalmente, la categoría Empresaria STEM reconoce a mujeres dueñas o socias de empresas tecnológicas consolidadas, con un mínimo del 25% de participación, o a líderes de cooperativas STEM que innoven en estas áreas y que tengan al menos cinco años desde el inicio de sus actividades formales ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).