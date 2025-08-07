Premio InspiraTEC impulsa a mujeres en STEM y fomenta innovación sostenible en Chile
El Premio InspiraTEC reconoce a niñas, jóvenes y mujeres que lideran proyectos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Busca visibilizar su talento, fomentar su participación en sectores masculinizados y promover emprendimientos con impacto social, ambiental y económico en Chile.
En Chile, la presencia de mujeres en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) continúa siendo limitada: solo el 20,8 % de las matrículas en carreras relacionadas corresponden a mujeres. Esta brecha también se evidencia en el ámbito laboral, donde pocas acceden a puestos de liderazgo o lideran proyectos tecnológicos innovadores.
Bajo este contexto, el Premio InspiraTEC reconoce a niñas, jóvenes y mujeres que lideran proyectos o emprendimientos en áreas STEM —Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas—, con el propósito de visibilizar su trabajo y fomentar una mayor participación femenina en sectores tradicionalmente masculinos.
En su más reciente versión, la novena edición, la convocatoria se lanzó el 24 de junio de 2025 y estará abierta hasta el jueves 14 de agosto,. La ceremonia se llevará a cabo en la Universidad de Santiago, reuniendo a autoridades como la subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza.
Gabriela Jorquera, jefa de la División de Empresas de Menor Tamaño, expresó que “visibilizar e incentivar la participación de mujeres en STEM es sumamente relevante, ya que esta es un área altamente masculinizada y es donde los emprendimientos y empresas tienen un mayor potencial de crecimiento, de generar empleos de calidad, mejores ingresos, y poder enfrentar de mejor manera los desafíos del futuro”.
El galardón se otorga en tres categorías que reconocen distintas etapas de desarrollo de los proyectos:
InspiraTEC y su impacto sostenible
InspiraTEC destaca y visibiliza el esfuerzo y la innovación de niñas, jóvenes y mujeres en el ámbito STEM, posicionándolas como modelos a seguir para las futuras generaciones. Según la Subsecretaría de Economía, este reconocimiento contribuye a “crear nuevas referentes que inspiren a niñas y jóvenes a acercarse a estas áreas fundamentales para el desarrollo del país”.
Las ganadoras recibirán un reconocimiento oficial otorgado por la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño. Además, tanto ellas como las demás postulantes ingresarán a la Red InspiraTEC, una comunidad que les brinda acceso a programas, actividades y recursos enfocados en género, emprendimiento, internacionalización e innovación.
Asimismo, los emprendimientos destacados por InspiraTEC suelen enfrentar desafíos clave como la descarbonización, la resiliencia climática y proyectos de triple impacto. Estas iniciativas están en sintonía con las políticas nacionales que promueven un desarrollo productivo sostenible y responsable.
El Premio InspiraTEC se organiza en tres categorías que reconocen distintos niveles de desarrollo en proyectos STEM.
La categoría Joven Inspiradora está dirigida a niñas y jóvenes entre séptimo básico y cuarto medio que se destaquen por su liderazgo o participación en iniciativas y emprendimientos tecnológicos.
Luego, la categoría Emprendedora STEM acoge a dueñas o socias con al menos un 25% de participación en emprendimientos de base tecnológica, así como a líderes de cooperativas STEM en etapa inicial, con o sin ventas, y con hasta cinco años de antigüedad.
Finalmente, la categoría Empresaria STEM reconoce a mujeres dueñas o socias de empresas tecnológicas consolidadas, con un mínimo del 25% de participación, o a líderes de cooperativas STEM que innoven en estas áreas y que tengan al menos cinco años desde el inicio de sus actividades formales ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).