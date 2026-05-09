[Lo+Leído] Nelson Caucoto y condenados por DDHH: “Los autores de estos crímenes tienen que pagar”

El abogado –que este año cumple 50 años dedicado a la defensa de víctimas de violaciones de los derechos humanos– dice que en casos como el del exagente César Manríquez no hay ánimo de venganza y se pregunta si estará en la voluntad de José Antonio Kast encontrar a detenidos desaparecidos.

Nelson Caucoto manifestó preocupación por el enfoque del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en materia de derechos humanos, especialmente por el futuro del Programa de Derechos Humanos y del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos, cuestionando además la posibilidad de eventuales indultos a condenados recluidos en Punta Peuco.

El abogado sostuvo que los juicios contra responsables de crímenes de lesa humanidad comenzaron tardíamente, permitiendo décadas de impunidad, y advirtió que cambios en la composición de la Corte Suprema podrían revertir la jurisprudencia consolidada sobre secuestro permanente y condenas por violaciones a los derechos humanos.

Caucoto criticó iniciativas que podrían facilitar beneficios penitenciarios para condenados por delitos de lesa humanidad y afirmó que el actual Gobierno impulsa una “política de demolición” en esta materia, señalando además que la presencia de exabogados de Augusto Pinochet en el gabinete refleja la orientación política de la administración.

Sobre el Plan Nacional de Búsqueda, sostuvo que el Estado tiene el deber permanente de continuar la búsqueda de detenidos desaparecidos y alertó que los cambios y despidos dentro del Programa de Derechos Humanos podrían debilitar esa labor.

Respecto de condenados enfermos o de avanzada edad, Caucoto señaló que quienes padezcan enfermedades terminales reales podrían cumplir condena en sus casas, pero advirtió sobre posibles simulaciones de deterioro mental, citando casos como los de Erwin Dimter y César Manríquez, y pidió peritajes médicos más exhaustivos para evitar engaños a los tribunales. Sigue leyendo en El Mostrador