“Tuve miedo hasta último momento”: basquetbolista gay celebró título con bandera arcoíris

Cuando Sebastián Vega se sintió atraído por primera vez por un hombre, ya estaba en sus veintes y con una carrera profesional en el básquetbol argentino.

La sensación no solo fue extraña, sino paralizadora; no se lo podía decir a nadie.

Ese día empezó a tener dos vidas: la que veían los demás, de un deportista heterosexual, y la interna, muy privada. Con mentiras, muchas mentiras. Y un gran desgaste por aparentar lo que no era y que nadie se diera cuenta.

Hasta que hace cinco años decidió hacerlo público y se transformó en el primer basquetbolista profesional abiertamente gay en América Latina.

Y hace pocas semanas, al coronarse bicampeón del torneo local con Boca Juniors a sus 37 años, sorprendió al festejar con una bandera inusual para las canchas de básquetbol: la del arcoíris.

Sobre cómo llegó hasta acá, Vega conversó con BBC Mundo.

¿Cómo fue tu salida del clóset, o tus salidas del clóset?

Es cierto eso de “tus salidas”, porque fueron tantas veces las que tuve que hablarlo, comunicarlo, o volvió a surgir el tema…