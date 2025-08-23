Exnovio me acosaba, entré a app de citas seguras y terminaron filtrando mi dirección personal

La filtración fue aprovechada por grupos misóginos en internet y, en cuestión de horas, se habían creado varios sitios web para humillar a las mujeres que se habían registrado.

En redes sociales se publicaron dos mapas que mostraban 33.000 marcadores distribuidos por Estados Unidos. Temiendo lo peor, Sally amplió el mapa buscando su casa. La encontró: su dirección exacta estaba resaltada para que cualquiera pudiera verla.

“Antes no sabía dónde vivía ni trabajaba, y me he esforzado mucho para mantenerlo así”, dice. “Estoy muy asustada”.

La BBC alertó a Google sobre los dos mapas alojados en Google Maps que supuestamente representaban las ubicaciones, aunque no los nombres, de las mujeres registradas en Tea.

La compañía dijo que violaban sus políticas contra el acoso y los eliminó.

Desde la filtración, más de 10 mujeres han presentado demandas colectivas contra la empresa propietaria de Tea.

Un portavoz de la aplicación Tea dijo que están “trabajando para identificar y avisar a las usuarias cuya información personal se vio comprometida y notificarlas de acuerdo con la ley aplicable”, y que a las afectadas se les ofrecerían “servicios de protección contra el robo de identidad y monitoreo de crédito”.

También afirmaron que “reforzaron los recursos” para mejorar la seguridad de las usuarias actuales, que están “orgullosos de lo que han construido” y que su “misión es más vital que nunca”.

Misóginos “clasifican” selfies filtradas

Desde la filtración, la BBC ha encontrado sitios web, aplicaciones e incluso un “juego” con los datos robados, que fomentan el acoso hacia las mujeres que se habían registrado en la app.

El “juego” presenta selfies enviados por mujeres, instruyendo a los usuarios a hacer clic en el que prefieran, con tablas de clasificación de las “50 mejores” y “50 peores”.

En redes sociales, los usuarios se burlan de la apariencia de las mujeres.

La BBC no pudo identificar al creador del sitio web.

También han proliferado copias de la aplicación Tea dirigidas a hombres. Pero no dicen que lo hacen por su seguridad. En su lugar, los usuarios publican reseñas duras y degradantes sobre las mujeres.

En grabaciones de pantalla vistas por la BBC, los usuarios comentan sobre la sexualidad de las mujeres y publican imágenes íntimas de ellas sin su consentimiento en esas aplicaciones.

La BBC también identificó más de 10 grupos de “Tea” para hombres en la aplicación de mensajería Telegram, donde comparten imágenes sexuales y aparentemente generadas por IA de mujeres para que otros las califiquen o difundan chismes.

Publican además los perfiles de redes sociales de las mujeres, revelando su identidad.

Un portavoz de Telegram dijo que la “pornografía ilegal está explícitamente prohibida” y se “elimina cuando se descubre”.

John Yanchunis, abogado que representa a una de las mujeres demandantes de la empresa dueña de la app, afirmó que ella fue objeto de un inmenso abuso en línea.

“Le causó una enorme angustia emocional”, le dijo a la BBC. “Se convirtió en objeto de burla”.

No es sorprendente que la filtración fuera explotada.

La aplicación recibió críticas de hombres desde que comenzó a ganar popularidad.

La difamación, con la difusión de acusaciones no comprobadas, y el doxxing, cuando se publica información personal sin consentimiento, eran riesgos reales.

Grupos de hombres querían que la aplicación fuera eliminada y, cuando encontraron la brecha de seguridad, lo vieron como una oportunidad de venganza.

“Esta filtración fue acogida por comunidades misóginas como una gran causa y una de la que obviamente se sienten muy orgullosos”, dice Callum Hood, jefe de investigación del Centre for Countering Digital Hate.

Más de 12.000 publicaciones en 4Chan -un foro conocido por su contenido extremo- hicieron referencia a la aplicación Tea Dating entre el 23 de julio, tres días antes de la filtración, y el 12 de agosto, añade.

¿Una grieta entre hombres y mujeres?

En línea, la filtración de Tea se está describiendo como parte de una “guerra de géneros” y la gota que colmó el vaso en las citas heterosexuales.

Crecen las evidencias de que los jóvenes heterosexuales se están alejando de las citas tradicionales y de las relaciones románticas a largo plazo.

Las experiencias negativas en las apps de citas contribuyen a estas tensiones.