Paulina Porizkova: de rostro político en su niñez a supermodelo que hoy sorprende sin filtros

El rostro de Paulina ha ejercido poder tanto cuando era solo una niña de 4 años como en su vida posterior.

En la década de 1980, era una de las supermodelos mejor pagadas del mundo.

Adorada por las cámaras, fue portada de revistas como Vogue, imagen de marcas globales y protagonista de uno de los contratos publicitarios más lucrativos de los años 80.

Todo eso mientras desfilaba por las pasarelas de los epicentros del mundo de la moda.

Sin embargo, su vida no es un cuento de hadas.

Detrás de su imagen impecable, se esconde una historia de abandono, exclusión, abuso y, finalmente, redención.

Tras años de ser vista pero quizás no escuchada, comenzó a escribir y hablar muy abiertamente sobre la misoginia en el mundo de la moda y la presión estética sobre las mujeres mayores.

Sin padres, pero con fotógrafos

Paulina nació en Checoslovaquia en 1965, en medio de una Europa dividida por la Guerra Fría.

Su vida dio un giro drástico a los 3 años, cuando sus padres huyeron del país durante la invasión soviética de 1968, dejándola atrás con sus abuelos.

Prometieron volver por ella, pero las fronteras se cerraron.

En Suecia, sus padres iniciaron una campaña desesperada para recuperarla, incluyendo una huelga de hambre frente a la embajada checoslovaca en Estocolmo.