Santiago será escenario del primer Medio Maratón femenino en Chile: un hito deportivo histórico

Santiago de Chile se alista para un hito histórico en el deporte femenino. El domingo 31 de agosto de 2025, la ciudad será sede del Medio Maratón de Santiago exclusivo para mujeres, el primer gran evento competitivo del país dedicado completamente al deporte femenino, organizado por Prokart. La largada y la meta estarán en Avenida Grecia, frente al Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Ñuñoa, punto de encuentro para corredoras de todas las edades y niveles.

El evento ofrecerá dos distancias: el medio maratón, certificado por World Athletics y la Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), y una corrida de 7 kilómetros, pensada para principiantes o quienes prefieran una participación recreativa. La jornada arrancará a las 08:00 horas, con la largada de los 7K a las 08:30 y la de los 21K a las 09:15. El recorrido atravesará avenidas emblemáticas de Santiago, como Grecia, José Pedro Alessandri, Macul, Rodrigo de Araya, Irarrázaval y Salvador, y concluirá nuevamente en Avenida Campos de Deporte.

Un espacio seguro que impulsa salud, comunidad y empoderamiento

La organización de un medio maratón exclusivo para mujeres en Santiago marca un paso relevante hacia la equidad de género en el deporte. Este tipo de eventos brinda un espacio seguro y motivador, donde las corredoras pueden participar sin las barreras que a menudo enfrentan en competencias mixtas.

Según un estudio de Running USA, mientras que la motivación principal de las mujeres para correr está vinculada a la salud, muchos hombres participan principalmente por la competencia.

Las carreras exclusivas para mujeres también favorecen la creación de comunidades de apoyo, donde las participantes comparten experiencias y consejos en un entorno libre de juicios. Un ejemplo es el Every Woman’s Marathon en Estados Unidos, que se diseñó para ser inclusivo, con estaciones de lactancia, áreas para cochecitos y tiempos de cierre extendidos para adaptarse a distintas necesidades. Este tipo de eventos no solo impulsa la actividad física, sino que celebra la solidaridad y el empoderamiento femenino en el deporte.

Un espacio seguro y motivador

En el marco de la preparación del evento, Francisca Aguirre, directora ejecutiva de Prokart, destacó la relevancia de la jornada. “Este Medio Maratón de Santiago es una carrera única, exclusiva para mujeres. Queremos que cada participante encuentre un espacio seguro, alegre y potente para correr a su ritmo y celebrar cada paso de su recorrido”.

Además, Aguirre subrayó que la competencia también es un homenaje a todas las historias que impulsan a las mujeres a correr, ya sea para sanar, desafiarse, celebrar o acompañar a otras.

Tras la competencia, la jornada se extenderá con el Run Fest en la explanada del Estadio Nacional, que ofrecerá música en vivo con la banda La Fogata (Mauricio Jürgensen y Jean Phillipe Cretton), sesiones de yoga, grabado de medallas, maquillaje, zonas de recuperación y una variada oferta de food trucks.

La maratón impulsa el empoderamiento femenino

El medio maratón ofrecerá a las participantes la oportunidad de enfrentarse a un desafío de gran fondo, mientras que la corrida de 7K será ideal para quienes se inician en la disciplina o desean acompañar a otras corredoras. Ambas distancias buscan que cada participante descubra una nueva certeza sobre sí misma al cruzar la meta. La organización ha contemplado todos los detalles logísticos, incluyendo puntos de hidratación, señalización de ruta, Alarma SAE y medidas de seguridad, asegurando una experiencia segura y bien planificada.

Este evento se enmarca en un contexto histórico que remonta cuatro décadas, cuando una mujer cruzó por primera vez la meta olímpica del maratón, derribando barreras hasta entonces infranqueables. Desde entonces, millones de mujeres en todo el mundo han conquistado espacios deportivos previamente vedados, y Santiago se suma hoy a esa historia con una competencia que celebra la energía, la valentía y la diversidad femenina.

“El 31 de agosto, cuando el reloj marque el inicio y la ciudad nos regale la calle, seremos todas una sola marea avanzando. Y cuando mires atrás, sabrás que en este día no solo corriste una carrera: abriste camino para las que vienen”, concluyó Aguirre.