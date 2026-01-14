Niñeces trans en Chile: más allá de la ley, un desafío de inclusión y reconocimiento

Este martes se realizó la segunda jornada del Congreso Futuro 2026, el evento de divulgación de ciencia y conocimiento más grande de Latinoamérica. En esta oportunidad se desarrollará hasta el 17 de enero.

Bajo este contexto, se realizó una charla enfocada en la importancia del reconocimiento de las niñeces trans de nuestro país. En el bloque “Direcciones para un futuro digital”, Ximena Faúndez, doctora en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), abordó la importancia del acompañamiento y reconocimiento a las niñeces. Así como las experiencias y reflexiones en torno a la vida, los desafíos en los próximos años en nuestro país y las nuevas perspectivas sobre la inclusión y al diversidad. Una parte imprescindible para entender y atender el futuro.

Se debe destacar que en nuestro país, las personas trans y las diversidades de género han ganado visibilidad y algunos marcos normativos de reconocimiento. Asimismo, las niñeces trans de nuestro país tienen reconocimiento legal y acceso a políticas públicas específicas, pero siguen enfrentando altos niveles de violencia, discriminación y obstáculos para ejercer plenamente derechos básicos como la educación y la salud.

“Durante el siglo XXI, esta última década, y sobre todo en Chile, ha habido legislación normativas que han permitido o que han invitado a proteger, a las diversidades sexogenéricas en distintos ámbitos, educación, salud. Sin embargo, esta normativa, este relato, digámoslo, no ha ido acompañado de la praxis”, advierte la experta.

Por ejemplo, un ámbito importante a destacar es el mundo escolar. Bajo este contexto, la Superintendencia de Educación ha buscado traducir la Ley de Identidad de Género en lineamientos concretos. A través de una circular y la Resolución Exenta N°812, instruyó a los colegios a respetar la identidad de género de estudiantes trans, incluyendo el uso del nombre social, la adaptación del uniforme y el acceso a baños que correspondan a su identidad. Estas medidas buscan transformar los establecimientos en espacios seguros, donde la transición social de niños, niñas y adolescentes pueda desarrollarse sin humillaciones ni trabas burocráticas

En ese sentido, la experta advierte que en nuestro país falta materializar la evidencia. “Hay encuestas escolares que se realizan en la mayor parte de los países. Por ejemplo, en Estados Unidos señala que el 3,3% de los adolescentes entre 13 y 17 años se identifica como transgénero. En Nueva Zelanda, un 1% de los adolescentes entre 13 y 18 años se identifica como trans. En Canadá, el 0,5% de los adolescentes se identifica también como transgénero o no binario. En Australia, un 3,3% de los adolescentes se identifica como género diverso. Y en Chile, ¿qué pasa en Chile? En Chile no tenemos datos oficiales a nivel escolar”, recalcó Faúndez.

Un reconocimiento más allá de la ley

La especialista recalcó que en Chile se pueden nombrar dos indicadores acerca de las niñeces trans y su reconocimiento. Según explicó Faúndez, los datos del registro administrativo del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) actualizados a agosto de 2024, apuntan a que hay 1.741 niños, niñas y adolescentes en tratamiento.

Por otro lado, otro dato relevante que da a conocer Faúndez es que 1999 jóvenes han utilizado la ley de identidad de género para solicitar el cambio de nombre y sexo registral. Ante estas cifras, la experta advirtió que estos datos no son estadísticos, “pero sí son indicadores de que existe una demanda por apoyo y acompañamiento a la política pública y a la sociedad”.

Cabe destacar que el PAIG, conocido también como “Crece con Orgullo”, se ha convertido en uno de los dispositivos públicos clave para la niñez y adolescencia trans en Chile. Nacido al alero de la Ley N° 21.120 de Identidad de Género, el programa busca aterrizar en la práctica el derecho de niños, niñas y jóvenes a vivir de acuerdo con su identidad de género, más allá del papel.

En ese sentido, la experta recalcó la importancia del reconocimiento. Para Faúndez, no solo se debe quedar en la normativa. “Necesitamos que las personas, las sociedades, reconozcan a las personas trans, a las niñezes trans, a las adultes trans, a las personas mayores trans como iguales, como otros con iguales derechos. A eso nos referimos con el reconocimiento. Y no es sólo un reconocimiento social, también se requiere el reconocimiento institucional”.

Un pilar para proteger y garantizar derechos de las niñeces trans

Faúndez enfatizó en que, el reconocimiento de la identidad no es algo superficial, sino que un piso mínimo para el desarrollo integral del ser humano.

“El reconocimiento social también incluye a los pares, compañeros, compañeras, a mis padres, a las compañeras, amistades, personas de la misma edad, de nuestras niñeces trans y sus comunidades de pertenencia. Sin embargo, datos del estudio sobre diversidad sexual y educación en Chile, desarrollado por UNESCO el año 2020, señala que el 52% de niños, niñas y adolescentes de las diversidades sexo-genéricas en Chile han escuchado ofensas, insultos, homofóbicos, transfóbicos dentro del establecimiento escolar. Esto por parte de todos los miembros de la comunidad”, explicó Faúndez.

Ante estos datos, la experta fue enfática en recalcar la importancia de seguir adelante con los programas y políticas públicas ya existentes en este ámbito, pero también en la formación de nuevas medidas y políticas que vayan en beneficio de las niñeces trans, así como también en beneficio de toda la comunidad trans.

Finalmente, la experta propuso cinco concretos para Chile y el reconocimiento que merecen las niñeces trans. “Primero necesitamos medir mejor, tener una encuesta en población escolar que nos permita conocer cuál es la magnitud. Cual es el número de personas que se identifica como niño o niña trans, ¿verdad? Eso nos permitiría generar una política pública basada en evidencia, evidencia real. Necesitamos políticas públicas que permitan y entreguen apoyo a las familias de niños, niñas y adolescentes trans. También necesitan esas familias, esos padres, esas madres, esos mapadres, ¿verdad? Apoyo y reconocimiento social. Necesitamos la escuela comprometida, como lo decíamos anteriormente.

Necesitamos que salud y justicia estén actualizados y comprometidos en el reconocimiento. Y, finalmente, creemos que es necesario, como sociedad, proteger el futuro en un sentido amplio. El futuro de las niñeces trans no es un tema de nicho, de un grupo, no es un tema de moda, es un test de la calidad democrática de nuestro país”.