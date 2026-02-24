La crisis demográfica que obliga a Ucrania a congelar esperma de soldados que combaten contra Rusia

“Eso significa estrés y tiene un impacto: tu deseo sexual disminuye. Por eso tenemos que pensar en nuestro futuro y el futuro de Ucrania”, agrega.

Criopreservación

Las clínicas privadas de fertilidad comenzaron a ofrecer lo que se conoce como criopreservación a los soldados cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania, en 2022.

Así, los integrantes de la fuerza pueden congelar su esperma o sus óvulos gratis, previendo que pueden ser heridos en combate o su fertilidad puede verse afectada como consecuencia de su trabajo.

Al año siguiente, esa iniciativa se convirtió en pública y pasó a ser financiada por el Estado.

“Nuestros soldados están defendiendo nuestro futuro pero tal vez pierdan el propio, así que queremos darles esa oportunidad”, señala la parlamentaria Oksana Dmitrieva, quien ayudó a escribir la ley.

“Es para apoyarlos, para que puedan usar su esperma después si hiciera falta”, indica.

Al comienzo la iniciativa tuvo sus percances, cuando se estipuló que todas las muestras debían ser destruidas si moría el donante. Eso se supo después de que la viuda de un soldado tratara de tener un hijo usando el esperma congelado de su esposo, pero no se lo permitieron.

La ley fue modificada para que todas las muestras de los soldados sean preservadas, sin costo, hasta tres años después de sus muertes y estén disponibles para ser usadas por sus respectivas parejas. Eso sí, con un consentimiento escrito de por medio.

El programa tiene otro objetivo: ayudar con la crisis demográfica que existía incluso antes de la invasión rusa, pero que se ha agravado con la gran cantidad de hombres que han muerto durante el conflicto, especialmente aquellos que son jóvenes y fértiles.

También están las millones de personas, especialmente mujeres, que han salido del país para buscar refugio. Cuatro años después, muchos ucranianos permanecen fuera del país porque la vida en el suyo no está mejorando.

Ese hecho queda claro cuando me encuentro con la integrante del Parlamento en el vestíbulo de un hotel y hablamos sin quitarnos los abrigos: este invierno, los incesantes ataques con misiles rusos contra la red eléctrica han dejado miles de edificios en Kyiv helados.

“También pensamos en el futuro y en todos los jóvenes que hemos perdido. Necesitamos reemplazarlos. Este es un pequeño paso para mejorar la situación demográfica”, señala Dmitrieva.

En su propia visita al campo de batalla, ella le pidió a los soldados que hablaran abiertamente sobre su vida sexual y sus problemas de fertilidad. Y que pensaran en congelar su esperma.

“Al principio les da un poco de vergüenza, pero hablamos con ellos y después hablan entre ellos, y vienen y lo hacen”, explica.