Asskha Sumathra hará historia en Viña 2026 con el primer show de transformismo en la Quinta Vergara

Este miércoles, la transformista Asskha Sumathra vivirá uno de los momentos más importantes de su carrera con su esperado debut en el Festival de Viña 2026. La humorista, conocida en la escena drag chilena como la “Reina del Café Concert”, llegó a la parrilla del certamen tras coronarse ganadora del programa Coliseo, emitido por Mega.

Aunque será su primera vez sobre el escenario de la Quinta Vergara, la artista de 46 años cuenta con una extensa trayectoria ligada al arte y la comedia LGBTI+. La rutina de Óscar Guzmán, nombre real detrás del personaje, marcará un hito histórico, al convertirse en el primer espectáculo de transformismo presentado en el evento viñamarino.

De la salud al escenario: el origen del personaje

El personaje de Asskha Sumathra fue creado por Guzmán, enfermero de profesión, hace más de una década. Sus primeros pasos en el transformismo los dio en el reality Amigas y Rivales, del programa Fausto Discotheque, donde compartió escenario con figuras como Katiuska Molotov, Janin Day, Maureen Junott y Botota Fox.

Posteriormente, consolidó su presencia en espacios emblemáticos de la escena LGBTI+, participando en programas como La reina del café concert (2017) y El circo de la Botota y sus amigas (2018).

El salto definitivo tras “Coliseo”

Su paso por Coliseo marcó un antes y un después en su carrera. Guzmán compitió con más de 60 humoristas y logró quedarse con el premio final. En ese espacio, sus presentaciones se centraron en temáticas vinculadas a la diversidad sexual, relatos cotidianos de su vida profesional y su recorrido dentro del mundo drag.

Ese enfoque, junto a su estilo directo y cercano, fue clave para conquistar al público y abrirle las puertas del principal escenario artístico del país.

Confianza frente al “Monstruo”

En la antesala de su presentación, la comediante se mostró tranquila y segura frente al desafío de enfrentar al exigente público viñamarino.

“Tengo la facilidad de poder ser libre y expresar mi trabajo tal cual es, en esta línea editorial que ha existido toda la vida”.

Asimismo, reflexionó sobre los prejuicios que aún persisten en torno al transformismo:

“Yo sé que llama mucho la atención que un transformista llegue al Festival de Viña porque tiene una caracterización hecha. Pero, por ejemplo, hay humoristas que también se caracterizan. Imagino que Bombo Fica no anda de Bombo comprando el pan (…) Por más que yo tenga una lucha compleja e intensa, no depende de mí que la gente cambie el estigma del transformismo y la homosexualidad”.

Un respaldo transversal desde la comunidad artística

La llegada de Sumathra al escenario de la Quinta Vergara fue ampliamente valorada por humoristas, artistas drag y diversas organizaciones LGBTI+, entre ellas el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), que calificó su participación como un hito para la comunidad.

“Esta noche, Guzmán hará historia, pues se convertirá en el primer comediante transformista en presentar una rutina de humor en el Festival de Viña del Mar. Con ello, el transformismo llegará al que es considerado el escenario artístico más relevante de nuestro país, un espacio que durante décadas ha reflejado las transformaciones sociales, culturales de Chile”, indicó la organización en un comunicado.

“Este hito no solo reconoce la trayectoria y el talento de Óscar Guzmán, sino que también expone al transformismo como una expresión artística legítima. Se trata de un reconocimiento postergado, en especial al recordar rol que este arte ha tenido en la construcción de espacios de libertad, crítica social y visibilidad”, agregó.

Asskha Sumathra será la encargada del humor en la cuarta jornada del festival, una velada que también contará con la presentación del colombiano Juanes y del grupo argentino de cumbia Ke Personajes, en una noche que promete marcar un nuevo capítulo en la historia del certamen.