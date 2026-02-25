Impulsan talento femenino en STEM con becas orientadas a innovación y competitividad regional

Con el objetivo de fortalecer el liderazgo femenino en sectores estratégicos, el Club de Innovación y Corfo abrirán la convocatoria para un programa formativo intensivo dirigido a mujeres con formación o experiencia en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).

La iniciativa, denominada Santiago Prisma STEM, contempla 50 becas 100% gratuitas y está orientada a apoyar la transformación de ideas en propuestas de negocio viables, competitivas y con potencial de escalamiento.

Brecha de género en industrias tecnológicas

En Chile, menos del 20% de las personas que trabajan en industrias tecnológicas son mujeres, según datos citados de Adecco. En ese contexto, el programa busca impulsar talento femenino local y vincularlo con sectores productivos clave como servicios financieros y empresariales, comercio, transporte, información y comunicaciones, manufactura y construcción.

Santiago Prisma STEM se enfocará en fortalecer el encadenamiento productivo, es decir, la conexión entre personas e instituciones dentro de una misma cadena de valor. El proceso contempla desde la identificación de desafíos hasta la validación y escalamiento de soluciones con actores del ecosistema.

En esa línea, Adriana Guerrero, gerenta general del Club de Innovación, comentó: “Nos interesa que más mujeres pasen de la capacitación a la implementación con proyectos viables, competitivos y conectados con la demanda de Santiago y del país”.

Por su parte, la directora regional de Corfo Metropolitano, Gloria Moya, destacó que “impulsar la participación de mujeres en áreas STEM, no solo es un desafío de equidad, sino una decisión estratégica para la competitividad del país. Los ecosistemas que integran de manera equilibrada el talento —en género, disciplinas y trayectorias— son más dinámicos y generan innovación de mayor alcance”.

Formación presencial y enfoque práctico

El programa se desarrollará en modalidad presencial en Santiago e incluirá 42 horas lectivas, trabajo autónomo virtual con aplicación en proyectos reales, una visita técnica en terreno, diagnósticos personalizados y un pitch final ante un panel experto.

La estructura contempla siete módulos temáticos —denominados “prismas”— que combinan teoría aplicada y talleres prácticos. Entre las competencias abordadas se incluyen el desarrollo de una mentalidad orientada al impacto, diseño de propuestas con viabilidad comercial, validación de soluciones en contextos reales, estrategias de escalamiento, integración de tecnologías emergentes y comunicación de proyectos para inversionistas y aliados.

Las clases serán dictadas por una red de especialistas provenientes del mundo empresarial, académico y de innovación.

Requisitos y plazos de postulación

Las 50 becas disponibles permitirán la participación gratuita de mujeres mayores de 18 años que residan en cualquiera de las 52 comunas de la Región Metropolitana, cuenten con una idea de negocio o emprendimiento en etapa temprana vinculada a áreas STEM y tengan disponibilidad para asistir a las sesiones presenciales.

Las postulaciones estarán abiertas entre el 24 de febrero y el 20 de marzo, a través del sitio web prismastem.cl.

La iniciativa surge en un contexto global que reconoce el rol estratégico de la educación STEM para enfrentar desafíos tecnológicos, sociales y económicos. Sin embargo, las brechas de género persisten, y programas especializados como este buscan generar oportunidades concretas para científicas, ingenieras y tecnólogas interesadas en desarrollar proyectos con impacto económico y social sostenible.