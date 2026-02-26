La nueva brecha invisible: el peso emocional que aún recae sobre las mujeres en las relaciones

Aunque las últimas décadas han traído avances en igualdad de género, la balanza emocional dentro de las relaciones heterosexuales sigue inclinada hacia un lado. Diversas investigaciones coinciden en que son las mujeres quienes continúan asumiendo la mayor parte de la gestión emocional en pareja.

El concepto de trabajo emocional, acuñado por la socióloga Arlie Russell Hochschild, describe el esfuerzo de administrar no solo las tareas prácticas, sino también los sentimientos propios y ajenos en los vínculos afectivos. Nuevos estudios han retomado esta idea para mostrar que, incluso en parejas jóvenes con valores igualitarios, ellas siguen garantizando el bienestar emocional común, mediando conflictos y sosteniendo la armonía relacional.

“Mankeeping”: la carga invisible del cuidado emocional

En los últimos años, ha ganado visibilidad el término mankeeping, usado para describir cómo muchas mujeres se convierten en las principales cuidadoras emocionales de sus parejas varones. Esta labor incluye escuchar activamente, anticipar estados de ánimo, mediar tensiones y mantener la vida social y logística de la pareja funcionando.

A primera vista, parece un gesto de empatía o compromiso, pero cuando no existe reciprocidad, este rol se vuelve invisible y desgastante. Quienes lo ejercen suelen sentir cansancio, frustración y una sensación de estar sosteniendo solas el equilibrio afectivo.

Los números también cuentan esta historia. Investigaciones sobre el llamado trabajo cognitivo, la carga mental de planificar y anticipar las necesidades del hogar y la pareja, muestran que las mujeres asumen la mayor parte de este esfuerzo, incluso cuando las tareas domésticas se reparten de forma más equitativa.

En otro estudio, menos del 6% de los hombres declaró involucrarse más que sus parejas en labores emocionales, mientras más de la mitad de las mujeres reconoció cargar con esa responsabilidad casi por completo.