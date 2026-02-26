Mujeres en la pesca artesanal: estudio revela brechas y aportes en Chile y Perú

Un estudio binacional presentado por el Proyecto Humboldt II analizó los desafíos, aportes y brechas que enfrentan las mujeres en la cadena de valor pesquera y plantea acciones concretas para avanzar hacia una mayor equidad en ambos países.

El informe, titulado “Mujeres en la pesca artesanal de Perú y Chile: desafíos, contribuciones y propuestas hacia la igualdad”, fue impulsada por el Proyecto Humboldt II, ejecutado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Chile (Subpesca) y el Viceministerio de Pesca y Acuicultura del Perú.

El documento sistematizó de forma comparada la realidad de las mujeres vinculadas a la pesca artesanal en ambos países, evidenciando vacíos críticos en los sistemas de información y una persistente subvaloración del trabajo femenino en la cadena productiva.

Durante el lanzamiento, Paloma Toranzos, jefa del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo del PNUD en Chile, subrayó la relevancia del informe.

“Presentamos un informe que marca un hito importante. No solo porque reúne evidencia comparada entre ambos países, sino porque visibiliza aquello que por años ha permanecido fuera del foco público: la contribución esencial de las mujeres en todas las etapas de la cadena de valor pesquera”, señaló.

Avances y desafíos en Chile

En el caso chileno, el estudio reconoce avances relevantes gracias a la Ley 21.370, que promueve la equidad de género en el sector pesquero y acuícola, y al Registro de Actividades Conexas, que permite visibilizar labores como fileteo, desconche y carapacheo.

Juan Francisco Santibañez, jefe de la División de Desarrollo Pesquero de Subpesca, destacó que “este proyecto no solo ha contribuido a visibilizar a las mujeres que forman parte del mundo pesquero artesanal y de las actividades conexas, sino que también ha impulsado acciones de fomento y fortalecimiento de capacidades para ellas y sus organizaciones”.

Añadió además que las mujeres del sector son fundamentales para la sostenibilidad de la pesca a nivel mundial.

La realidad peruana y la subrepresentación

En Perú, aunque se estima que entre el 40% y 50% de quienes participan en la pesca a pequeña escala son mujeres, los registros oficiales solo reconocen un 3% de participación femenina. El estudio atribuye esta brecha a la falta de reconocimiento de actividades conexas y a un enfoque centrado en la extracción.

Victoria Rosas Chávez, directora general de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura del Perú, afirmó que “promover la igualdad de género es una condición necesaria para el desarrollo sostenible del sector pesquero”.

Barreras estructurales y aporte clave

El informe identifica problemáticas comunes en ambos países, como la violencia y discriminación de género, además de una carga desproporcionada de tareas de cuidado que limita la autonomía económica y el acceso a capacitación.

Pese a ello, el estudio destaca que las mujeres cumplen un rol central en la sostenibilidad ambiental, el manejo responsable de los recursos y la transmisión de conocimientos locales en las comunidades costeras.

El documento propone una agenda binacional elaborada por las propias mujeres del sector, que incluye el fortalecimiento de la gobernanza pesquera con enfoque de género, mejoras en infraestructura, acceso equitativo a financiamiento y capacitación, formalización del trabajo conexo, generación de datos desagregados y prevención de la violencia.

El informe completo se encuentra disponible para descarga pública y forma parte de las acciones del Proyecto Humboldt II, iniciativa binacional Chile–Perú que cuenta con el acompañamiento del PNUD y el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Con este estudio, Chile y Perú avanzan en el reconocimiento de un actor clave para el presente y futuro de la pesca artesanal: las mujeres del mar.