Chilena hace historia en Europa: primera mujer en nadar un kilómetro en aguas gélidas de Lituania

La nadadora chilena Kyarha Carpo Dietert volvió a marcar un hito en la natación en aguas gélidas. La deportista magallánica, de 26 años, se convirtió en la primera mujer en nadar un kilómetro en las frías aguas de Lituania, durante una competencia disputada en la ciudad de Trakai, cercana a la capital del país báltico.

La prueba se desarrolló en condiciones extremas: el agua registró temperaturas cercanas a los cero grados, mientras que el ambiente alcanzó los -15°C. El logro no solo destacó por la exigencia física, sino que también tuvo repercusión en medios locales, donde fue reconocida como una figura relevante del evento.

Un kilómetro bajo cero

Completar mil metros en estas condiciones representó una exigencia física mayor. La propia deportista explicó las dificultades que implicó la prueba.

“Tuve que exigir mi cuerpo un montón, casi al límite, ya que después de haber nadado un kilómetro en 19 minutos uno se tiene que recuperar”, señaló la nadadora a Swim Chile.

Pero su participación en Lituania no se limitó a esa distancia. Carpo Dietert también compitió en las pruebas de 25, 50 y 450 metros, obteniendo dos segundos lugares, resultados que consolidan su rendimiento en el circuito europeo de aguas frías.

Escala previa en Polonia

Antes de su paso por Lituania, la chilena compitió en Gdynia, Polonia, donde también completó un kilómetro en aguas gélidas y logró dos segundos puestos en un evento que reunió a más de 500 nadadores.

La seguidilla de competencias forma parte de una agenda internacional que la mantiene activa en el calendario de natación de invierno, disciplina que ha ganado visibilidad en los últimos años por su alto nivel de exigencia física y mental.

El calendario de la nadadora chilena continúa en el norte de Europa. Su próximo desafío será la Copa del Mundo de Natación de Invierno en Skellefteå, Suecia. Posteriormente, participará en el Campeonato Mundial en Oulu, Finlandia.

Su presencia en estos eventos internacionales fue posible gracias a los resultados obtenidos en 2025 en El Calafate, Argentina, donde compitió por primera vez en una fecha del circuito de la International Winter Swimming Association (IWSA).

Con apenas 26 años, la magallánica suma hitos en escenarios de temperaturas extremas y continúa posicionándose como una de las principales exponentes chilenas en la natación en aguas gélidas a nivel internacional.