Venezuela busca sobrevivientes tras terremotos y Chile envía rescatistas a Caracas

Venezuela entra en etapa de búsqueda de víctimas tras los terremotos

Venezuela elevó a 235 la cifra de fallecidos y a más de 4.300 la de heridos tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país el miércoles. La Guaira concentra el mayor impacto, con hospitales de campaña, daños en el aeropuerto de Maiquetía y sectores declarados zona de desastre. En Caracas y la región costera continúan los rescates entre edificios colapsados, mientras miles de personas duermen en calles o vehículos por temor a las réplicas. El Gobierno pidió ayuda internacional y prioriza llegar a quienes sigan con vida bajo los escombros.

Chile envía rescatistas y equipamiento a Venezuela

Chile envió este jueves a Venezuela un equipo de especialistas en búsqueda y rescate urbano, tras los dos terremotos que golpearon a ese país. El despliegue incluye brigadistas de Bomberos y equipamiento para labores en terreno. El contingente viaja en un avión KC-135 de la Fuerza Aérea de Chile, junto al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y un funcionario de Cancillería encargado de coordinar la logística. Cancillería también habilitó formularios para buscar, localizar o reportar a ciudadanos chilenos que pudieran estar afectados.

Comando Sur de EE.UU. despliega apoyo militar en Venezuela

Estados Unidos anunció el despliegue de fuerzas militares para apoyar las operaciones de socorro en Venezuela, tras los terremotos del miércoles y a solicitud de sus autoridades. Según el Comando Sur, se movilizaron un buque de transporte anfibio, uno de combate, aviones de transporte, plataformas de reconocimiento y aeronaves de ala rotatoria. Estas unidades darán movilidad y apoyo a personal estadounidense, equipos de búsqueda y rescate y socios interinstitucionales, mientras evalúan daños, localizan heridos y entregan asistencia de emergencia. Washington también asignó 150 millones de dólares para ayuda humanitaria.

Campos abre polémica al plantear pago por uso de agua en el agro

El ministro de Agricultura, Jaime Campos, abrió un nuevo flanco al afirmar que los agricultores deberán acostumbrarse a pagar por el agua que usan para regar, porque es un recurso escaso y “no es como el aire”. En Radio Infinita planteó que Chile debe financiar grandes obras de riego mediante concesiones y que quienes utilizan el recurso asuman ese costo. Sus dichos generaron reacción en La Araucanía: Sebastián Naveillán, presidente de Agricultores de Malleco, pidió aclarar el alcance de la frase y dijo que antes de sumar nuevos costos, el Estado debe invertir en una región postergada.

Causa Democracia Viva volverá al Juzgado de Garantía de Antofagasta

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se declaró incompetente para tramitar las aristas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo del Caso Convenios, agrupadas en una sola investigación. La causa, donde la Fiscalía acusa doce delitos de fraude al fisco y dos de lavado de activos, volverá al Juzgado de Garantía de Antofagasta. La jueza Estefanía Asenjo aplicó la regla que fija competencia en el lugar donde comenzó el primer delito: un convenio suscrito el 1 de julio de 2022 entre la Seremi del Minvu y Fusupo. Si la Corte de Apelaciones nortina insiste en enviarla a Santiago, resolverá la Suprema.

Corte rechaza desafuero solicitado contra Daniel Manouchehri

La Corte de Apelaciones rechazó la solicitud de desafuero presentada por el senador Fidel Espinoza contra el diputado Daniel Manouchehri, tras sus declaraciones en medio de la acusación constitucional contra el entonces ministro Antonio Ulloa. Espinoza acudió a la justicia luego de que Manouchehri lo calificara de “corrupto” y denunciara amenazas del senador. El tribunal concluyó que esas expresiones fueron emitidas en el ejercicio de su función parlamentaria y que denunciar presuntas amenazas no configura injurias. Manouchehri dijo que seguirá impulsando acciones contra la corrupción.

Fiscalía toma declaración a Carlos Swett en caso Camila Flores

La Fiscalía Regional de Valparaíso tomó declaración como imputado a Carlos Swett, presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores, en la investigación por fraude al Fisco que involucra a la senadora RN Camila Flores. La diligencia se originó tras el testimonio del exasesor Julio Lillo, quien dijo haber visto a Swett entregar un sobre a la entonces diputada durante la tramitación de la reforma notarial. Swett reconoció la entrega, pero negó que hubiera dinero y sostuvo que contenía documentos. La causa sigue bajo reserva y busca aclarar ese episodio.

Keiko Fujimori da por ganadas las elecciones en Perú

Keiko Fujimori dio por ganadas las elecciones presidenciales en Perú antes de que termine el recuento oficial. Con el 99,88% de los votos escrutados, la candidata de Fuerza Popular alcanza 50,1% frente al 49,8% de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, una diferencia de unos 44.500 votos. En un mensaje a sus seguidores afirmó que la elección “ya acabó” y que ahora corresponde mirar los próximos cinco años. Prometió recuperar las calles, tender puentes, trabajar por la unidad y formar un equipo más allá de su partido. El JNE publicaría los resultados oficiales entre el 3 y el 7 de julio.