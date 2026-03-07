8M: movimiento feminista convoca a marchar y advierte sobre “agenda antimujeres y antiderechos”

La acción buscó visibilizar la trayectoria de las luchas feministas en Chile y, al mismo tiempo, convocar a la huelga general feminista y a la marcha que se realizará este domingo 8 de marzo en el centro de Santiago.

El trasfondo de esta instancia, es realizar “un llamado de cara a la convocatoria central de la huelga general feminista y marcha del día domingo 8 de marzo, que parte desde Plaza Dignidad, Plaza Italia y que se da en un contexto de asunción de un nuevo gobierno, en este caso de José Antonio Kast, de ultraderecha”.

Punto de encuentro y recorrido de la movilización

La movilización está fijada para este domingo 8 de marzo en el centro de Santiago. Según informó la Coordinadora Feminista 8M, la convocatoria comenzará a las 10:00 horas en Plaza Italia, mientras que la marcha está programada para iniciar a las 11:00.

El recorrido avanzará hacia el poniente por la Alameda, una de las principales arterias de la capital.

Carabineros, en tanto, anunció cortes de tránsito desde las 08:00 horas en el eje Alameda, además de desvíos para buses del transporte público y vehículos particulares.

El movimiento feminista frente al nuevo escenario político

Desde la organización explican que la movilización de este año busca responder al actual escenario político.

Durante el lanzamiento de las actividades, la vocera de la Coordinadora Feminista 8M, Vesna Madariaga, señaló que la marcha pretende proyectar al movimiento frente a los desafíos del nuevo ciclo político.

“Venimos a decir que vamos a ser muchas en la movilización del domingo”, afirmó, agregando que el objetivo es “enfrentar el ciclo político que se viene y la agenda antimujeres y antiderechos”.

La intervención realizada frente a la Casa Central de la Universidad de Chile también buscó recordar la historia del movimiento feminista y reforzar el llamado a la participación en la movilización.

Según explican desde la organización, la marcha busca visibilizar décadas de luchas sociales vinculadas a demandas como derechos laborales, igualdad salarial, justicia frente a la violencia de género y la implementación de políticas públicas de cuidado.

En la última década, el 8M se ha consolidado como una de las mayores expresiones de movilización social en Chile.

Uno de los hitos más recordados ocurrió en marzo de 2020, cuando más de dos millones de mujeres participaron en marchas en Santiago y regiones, en una de las concentraciones más masivas registradas en la historia del país.

Estas movilizaciones forman parte del Paro Internacional de Mujeres, un movimiento global que desde 2017 convoca protestas en decenas de países para denunciar desigualdades estructurales, violencia de género y discriminación laboral.

En Chile, además, las marchas han estado acompañadas por intervenciones culturales que han alcanzado repercusión internacional, como la performance “Un violador en tu camino”, creada por el colectivo feminista LASTESIS, que se transformó en un símbolo global de denuncia contra la violencia sexual.

Las demandas que marcarán la jornada

Las organizaciones convocantes han adelantado que las consignas de la movilización de este año estarán centradas en diversas demandas históricas del movimiento feminista.

Entre ellas destacan los derechos laborales y la brecha salarial, el fin de la violencia de género y los femicidios, el reconocimiento del trabajo de cuidados, los derechos sexuales y reproductivos, y la protección de mujeres defensoras de territorios y derechos humanos.

En ese contexto, algunas organizaciones también han vinculado la movilización con casos recientes que han marcado la agenda pública, como el de Julia Chuñil, dirigente mapuche desaparecida cuya situación ha generado protestas y exigencias de justicia.

Para las organizaciones feministas, el 8 de marzo no es solo una conmemoración simbólica, sino también una jornada de movilización social.

En distintos comunicados, las agrupaciones convocantes han señalado que la marcha busca “recordar la historia de lucha, memoria y organización colectiva de las mujeres”, además de impulsar transformaciones sociales profundas.

El llamado, reiteran desde la organización, es claro: volver a las calles.