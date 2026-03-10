Primer informe sobre autores de femicidio en Chile revela perfil y antecedentes de los victimarios

La Subsecretaría de Prevención del Delito presentó el informe “Caracterización Exploratoria de Victimarios de Femicidio en Chile, 2024 – Primer Semestre 2025”, el primer estudio sistemático que examina las trayectorias y antecedentes de quienes cometen este delito en el país. El documento busca aportar información para fortalecer la prevención y la elaboración de políticas públicas basadas en evidencia.

El informe fue elaborado por el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos en coordinación con la Mesa Interinstitucional de Femicidios, integrada por el Ministerio Público, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y el Programa de Apoyo a Víctimas.

El objetivo del documento es consolidar información validada que permita mejorar la toma de decisiones en materia de prevención de la violencia contra las mujeres.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, afirmó que “como Estado tenemos la responsabilidad de actuar antes de que la violencia llegue a su expresión más extrema y este informe se enmarca en la decisión política que ha tomado este gobierno de avanzar hacia políticas públicas basadas en evidencia”.

La autoridad agregó que “integrar esta información y validarla entre instituciones nos permite comprender las trayectorias de los victimarios y cerrar brechas en la detección temprana del riesgo que viven día a día mujeres y niñas en nuestro país. La seguridad también es prevenir. Y prevenir exige datos, trabajo sistemático y voluntad política para transformar esa información en acción concreta”.

Por su parte, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, sostuvo que “se ha dedicado muchos años en analizar a las víctimas, pero contar con evidencia sistematizada sobre las trayectorias de los victimarios es fundamental para mejorar la respuesta del Estado en esta materia y aplicar plenamente la Ley Integral”.

Perfil de los autores de femicidio

El análisis consideró a 62 victimarios identificados en femicidios consumados ocurridos durante 2024 y el primer semestre de 2025.

De acuerdo con el estudio, el perfil predominante corresponde a hombres de 41 años en promedio, con mayor presencia en el rango entre los 30 y los 49 años.

Además, en el 81,8% de los casos el crimen ocurrió en la misma comuna donde residía el autor, lo que refuerza que este tipo de violencia se produce principalmente en contextos de cercanía, vínculos previos o convivencia con la víctima.

El informe también identifica antecedentes delictivos en una proporción importante de los autores analizados.

Según los datos recopilados, el 74,2% de los victimarios registraba condenas o causas previas por algún delito, mientras que el 71,2% tenía detenciones anteriores. En uno de cada cuatro casos, las detenciones superaban las cinco ocasiones.

Asimismo, el 53% había ingresado previamente a recintos penitenciarios.

Sin embargo, los antecedentes vinculados específicamente a violencia intrafamiliar presentan cifras considerablemente menores: solo el 27,3% tenía registros previos por este tipo de hechos y apenas el 6,1% contaba con condenas en esa materia.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta diferencia evidencia dificultades en la detección temprana de factores de riesgo asociados a la violencia contra las mujeres.

Situación judicial de los casos

Respecto de la situación procesal posterior a los femicidios analizados, el informe señala que el 60,6% de los autores se encuentra actualmente imputado y que el 59,1% está en prisión preventiva.

El documento también indica que el 15,2% de los victimarios falleció tras cometer el crimen, en la mayoría de los casos por suicidio. Este factor reduce el número de casos disponibles para investigación y dificulta la reconstrucción completa de las trayectorias previas.

Las autoridades destacaron que el estudio constituye un insumo técnico para reforzar la política pública en materia de prevención de la violencia de género.

Además, subrayaron que el análisis busca fortalecer el trabajo coordinado entre instituciones y avanzar hacia estrategias que permitan identificar de forma temprana situaciones de riesgo para mujeres y niñas.