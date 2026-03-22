Investigan anticonceptivo masculino a base de papaya

Un grupo de estudiantes de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) de El Alto, en Bolivia, desarrolló un producto con “efecto potencial” de anticonceptivo masculino reversible a partir de semillas de papaya, en una propuesta que busca alternativas a los efectos hormonales adversos de las pastillas anticonceptivas consumidas por mujeres.

“Pensamos este producto como un aporte real a la sociedad. Queremos que los hombres también tengan opciones responsables para la planificación familiar, y que estas sean accesibles, seguras y basadas en recursos naturales”, señala en la web de la propia universidad Jovita Baltazar, una de las creadoras del proyecto.

El producto, llamado Carispermex, consiste en una fórmula granulada efervescente con sabor a café que se administra en dosis diarias de 20 gramos durante unos 10 días, con el objetivo de inhibir la producción de espermatozoides por un periodo aproximado de un mes, explica Baltazar a Efe junto a sus compañeras, las estudiantes Cristayne Laura y Nadia Janco.

Un ejercicio universitario

El desarrollo del anticonceptivo, de consumo líquido-oral, se sustentó en la revisión de literatura científica e investigaciones previas, con el propósito de trasladar los conocimientos teóricos hacia una aplicación práctica mediante el ajuste de dosis inicialmente probadas en animales para su posible uso en humanos. Por eso las autoras hablan de “potencial” efecto anticonceptivo.

Por su parte, Janco destaca que el proyecto también responde a la necesidad de desarrollar métodos anticonceptivos reversibles dirigidos a varones, aunque no es el primer intento de desarrollarlos. Según explicó, el tratamiento farmacéutico de la semilla de papaya permite generar un efecto de “azoospermia o anulación de los espermatozoides” sin provocar efectos secundarios, ya que la función reproductiva se restituye tras suspender la dosificación.

El proyecto forma parte de la carrera de Bioquímica y Farmacia y se enmarca en una asignatura orientada a la aplicación integral de los conocimientos adquiridos por los estudiantes, explicó a Efe el docente Servando Gutiérrez. Este remarcó que, si bien el proyecto se encuentra aún en una fase experimental y requiere ser complementado con pruebas clínicas, constituye una propuesta práctica orientada a responder a una necesidad social relevante.