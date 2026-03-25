Día del Cáncer Cervicouterino: Puente Alto realizará feria gratuita con exámenes y charlas

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer Cervicouterino, la comuna de Puente Alto organizará una feria de salud enfocada en la detección temprana, la educación y el acceso a información para mujeres.

Este jueves 26 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Cáncer Cervicouterino, una fecha que busca generar conciencia sobre una de las principales causas de muerte en mujeres a nivel global.

En ese contexto, la comuna de Puente Alto realizará una feria abierta a la comunidad, con el objetivo de acercar la información, la prevención y los servicios de salud a las vecinas del territorio.

La actividad se desarrollará entre las 18:00 y las 21:00 horas en el frontis de la municipalidad.

El vínculo con el Virus del Papiloma Humano

El cáncer cervicouterino está estrechamente relacionado con el Virus del Papiloma Humano, una infección de transmisión sexual frecuente que, en muchos casos, no presenta síntomas.

Se estima que entre un 20% y 30% de las mujeres menores de 30 años son portadoras del virus, lo que refuerza la importancia de los controles preventivos y la detección temprana.

La feria contempla una serie de servicios y actividades orientadas a la prevención y educación en salud. Entre ellas, se incluyen exámenes preventivos, instancias informativas sobre el VPH, así como orientación sobre tratamientos y bienestar sexual.

Además, la jornada contará con charlas educativas y espacios de conversación dirigidos a resolver dudas y promover el autocuidado.

Actividades abiertas a la comunidad

Junto con el componente informativo, la actividad incorporará shows artísticos y otras iniciativas recreativas, con el fin de convocar a la comunidad en un entorno accesible.

La instancia busca no solo entregar herramientas para la prevención, sino también fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de realizar controles médicos de forma periódica.

El llamado principal de esta jornada apunta a reforzar la prevención como herramienta clave frente al cáncer cervicouterino.

El acceso a información, la realización de exámenes y la educación en salud sexual son elementos fundamentales para detectar a tiempo posibles riesgos y reducir el impacto de esta enfermedad en la población femenina.