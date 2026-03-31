Gobierno de Kast posterga Ley de Adopción y retira decreto clave para su implementación

El Gobierno de José Antonio Kast decidió postergar la entrada en vigencia de la nueva Ley de Adopción, tras instruir el retiro del decreto que habilitaba su implementación desde la Contraloría General de la República.

La normativa, impulsada durante la administración de Gabriel Boric, buscaba agilizar y simplificar los procesos de adopción en el país, los que actualmente pueden extenderse por más de seis años.

Según se conoció este lunes, el Ejecutivo solicitó retirar el Decreto Supremo N° 2 de 2026 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Subsecretaría de la Niñez), lo que impide, por ahora, la aplicación de la Ley 21.760 de adopciones.

En el documento enviado a la contralora Dorothy Pérez, se pide suspender el decreto que aprueba el reglamento necesario para ejecutar la ley, “a fin de proceder a su actualización”.

Desde el Gobierno, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, abordó la decisión y aseguró que “en nada estamos retrocediendo. Por el contrario, estamos trabajando seriamente para que el país avance”.