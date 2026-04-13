Hito en Europa: mujer dirigirá en la Bundesliga por primera vez en la historia

El fútbol europeo suma un nuevo capítulo histórico. El Union Berlin anunció el nombramiento de Marie-Louise Eta como entrenadora interina del primer equipo masculino, convirtiéndose en la primera mujer en asumir ese rol en una de las principales ligas del continente.

Un nombramiento que rompe una barrera histórica

El Union Berlin oficializó el cambio tras la salida de Steffen Baumgart, en un contexto marcado por los resultados deportivos. “La segunda vuelta ha sido decepcionante y no podemos confiarnos por nuestra posición en la tabla”, afirmó el director de fútbol profesional masculino del club, Horst Heldt.

El dirigente agregó: “Nuestra situación es precaria y necesitamos puntos para salvarnos. Solo dos victorias en catorce partidos tras el parón invernal y el bajo rendimiento reciente nos llevan a concluir que debemos reiniciar el proyecto”.

En ese escenario, Eta asumirá la dirección técnica de manera interina hasta el final de la temporada, en un momento clave para la permanencia del equipo en la Bundesliga.

Un avance inédito en el fútbol europeo

Con 34 años, Marie-Louise Eta se convierte en la primera mujer en dirigir un equipo masculino en la máxima categoría de una de las cinco grandes ligas europeas, un hecho que marca un precedente en la industria del fútbol.

El propio club destacó su designación como parte de una transición ya prevista: “Me alegra que Marie-Louise Eta haya aceptado asumir este cargo de forma interina antes de convertirse en entrenadora principal del equipo profesional femenino este verano, como estaba previsto”.

Pese a la relevancia del hito, la entrenadora puso el foco en lo inmediato: “La permanencia aún no está garantizada, pero estoy convencida de que, unidos, sumaremos los puntos necesarios”.

Trayectoria dentro y fuera de la cancha

Antes de asumir este desafío, Eta formaba parte del cuerpo técnico del primer equipo y dirigía al conjunto sub-19 femenino del club. Su experiencia en el fútbol alemán incluye también su paso por el equipo sub-19 masculino del Union Berlin desde marzo de 2025.

En 2023, ya había marcado un precedente al convertirse en la primera mujer en ejercer como asistente técnica en la Bundesliga masculina y en la Liga de Campeones.

Como jugadora, cuenta con un destacado palmarés: ganó la Liga de Campeones en 2010 y obtuvo tres títulos de Bundesliga con el Turbine Potsdam.

Si bien otras mujeres han dirigido equipos masculinos en el profesionalismo, ninguna lo había hecho en la primera división de una de las ligas más importantes de Europa.

Entre los casos más cercanos figuran Sabrina Wittmann, en el Ingolstadt de la tercera división alemana, y Corinne Diacre, quien dirigió al Clermont Foot en la Ligue 2 francesa entre 2014 y 2017.

El caso de Eta, en cambio, se instala en la élite del fútbol europeo, ampliando el debate sobre la participación femenina en roles de liderazgo dentro del deporte.

Un debut bajo presión deportiva

El estreno de la nueva entrenadora será ante el Wolfsburgo, en un partido clave para las aspiraciones del Union Berlin de mantenerse en la categoría.

Más allá del resultado inmediato, su nombramiento ya marca un punto de inflexión en la historia del fútbol europeo, en un escenario donde la discusión sobre igualdad de oportunidades continúa ganando espacio.

En lo deportivo, el desafío es claro: sumar puntos. En lo simbólico, el impacto ya está instalado.