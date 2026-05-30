Buin pasa la noche en alerta: incendio en planta industrial activa evacuación por riesgo de amoníaco

El peor escenario que buscaban evitar los equipos de emergencia era que las llamas alcanzaran una bombona con 17 mil litros de amoníaco. Esa amenaza mantuvo en vilo durante toda la noche a vecinos y autoridades en Buin, donde un incendio de gran magnitud terminó destruyendo la planta de Friofort, empresa dedicada al almacenamiento y refrigeración de alimentos.

La emergencia obligó a evacuar preventivamente a cerca de 100 familias que viven en las inmediaciones del recinto industrial, ubicado junto a la Ruta 5 Sur. Mientras una densa nube de humo cubría el sector, Bomberos concentró sus esfuerzos en impedir que el fuego se propagara hacia las áreas donde se almacenan sustancias peligrosas.

La magnitud del siniestro movilizó a compañías provenientes de distintas comunas de la Región Metropolitana, incluyendo equipos especializados en emergencias industriales y materiales peligrosos. Según consigna Cooperativa, el alcalde Miguel Araya reconoció que desde temprano se proyectaba una pérdida total de las instalaciones y advirtió que el combate del fuego se extendería por varias horas.

🔴Sobre la emergencia en Buin:

– El incendio está contenido, pero durará toda la noche.

– Ya no presenta riesgo químico, Bomberos logró controlar la exposición al amoníaco.

– Se recomienda mantener puertas y ventanas cerradas por el humo.

– Se evacuó a 100 familias de sectores… — Claudio Orrego L. (@Orrego) May 30, 2026

Pasada la medianoche, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, informó que el avance de las llamas había sido contenido.

Pese a la intensidad del incendio, no se reportaron personas lesionadas. Los trabajadores fueron evacuados oportunamente y la única atención médica informada correspondió a una persona afectada por una crisis de pánico.

La preocupación se trasladó luego a la calidad del aire. La Seremi de Salud Metropolitana llamó a la población a limitar la actividad física y mantenerse atenta a las recomendaciones sanitarias, especialmente considerando que este sábado rige preemergencia ambiental en la cuenca de Santiago.

🔴 Último Minuto

A esta hora Bomberos Buin procede con Alarma General de incendio por fuego en Frigorífico Friofort en Ruta 5 Sur y Alberto Krumm en Buin, reportan peligro de propagación a viviendas, solicitan apoyo a otro Cuerpos de Bomberos y unidades Hazmat @biobio pic.twitter.com/3sFE0kqu3F — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) May 30, 2026

Las causas que originaron el incendio aún no han sido determinadas. Mientras continúan las labores de extinción, la caletera oriente de la Ruta 5 Sur permanece cerrada para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.