Gobierno de Francia cubrirá costo de productos menstruales reutilizables

El gobierno de Francia anunció que comenzará a reembolsar el costo de productos de higiene menstrual reutilizables a partir de septiembre, en una política que busca enfrentar la llamada “pobreza menstrual” y ampliar el acceso a insumos básicos de salud.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Igualdad, permitirá que millones de mujeres accedan a productos como copas menstruales, ropa interior absorbente y compresas de tela, siempre que sean adquiridos en farmacias.

El beneficio estará dirigido a mujeres menores de 26 años y a aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica según los criterios del sistema de salud francés. Se estima que cerca de 6,7 millones de personas podrían acceder a este apoyo.

Desde el gobierno señalaron que la política apunta a enfrentar la pobreza menstrual, un fenómeno que afecta a quienes tienen dificultades para costear productos básicos durante el periodo.

“La pobreza menstrual no es inevitable: es una injusticia a la que debemos responder con determinación“, ha defendido la ministra de Sanidad, Stéphanie Rist. “Ninguna mujer ni ninguna niña debería tener que renunciar a su higiene íntima; es una cuestión de salud y dignidad”, ha añadido la ministra de Igualdad, Aurore Bergé.

Qué productos serán cubiertos

El reembolso aplicará exclusivamente a productos reutilizables, una decisión que no solo apunta a facilitar el acceso, sino también a fomentar alternativas más sostenibles.

Entre los artículos incluidos se encuentran:

Copas menstruales

Bragas menstruales

Compresas de tela reutilizables

Quedarán fuera los productos desechables, como tampones o toallas higiénicas tradicionales.

La pobreza menstrual: un problema persistente

La pobreza menstrual se refiere a la falta de acceso a productos de higiene menstrual adecuados, lo que puede afectar la salud, la educación y la calidad de vida de las mujeres.

Diversos estudios en Europa han evidenciado el impacto de este fenómeno. En 2021, durante la pandemia, una encuesta de la Federación de Asociaciones Generales de Estudiantes (FAGE) reveló que el 33% de las personas consultadas necesitaba apoyo económico para adquirir estos productos, mientras que una de cada diez se veía obligada a improvisar alternativas.

Ese mismo año, Francia implementó la distribución gratuita de compresas y tampones para estudiantes universitarias, marcando uno de los primeros avances en políticas públicas orientadas a este ámbito.

Un enfoque que combina acceso y sostenibilidad

El énfasis en productos reutilizables también responde a una preocupación ambiental. A nivel global, se estima que una persona menstruante puede utilizar miles de productos desechables a lo largo de su vida, generando un impacto significativo en residuos.

Las alternativas reutilizables, en cambio, tienen una mayor duración y reducen la generación de desechos, aunque suelen implicar un costo inicial más alto, lo que puede ser una barrera de acceso.

En ese contexto, el reembolso busca equilibrar ambos factores: facilitar el acceso y promover prácticas más sostenibles.

Una tendencia en expansión

La medida adoptada por Francia se inserta en una tendencia internacional donde distintos países han comenzado a abordar la menstruación como un tema de salud pública.

Algunas naciones han eliminado impuestos a estos productos, mientras que otras han impulsado su distribución gratuita en colegios o espacios públicos.

El caso francés destaca por incorporar el reembolso dentro del sistema de salud, lo que reconoce la higiene menstrual como una necesidad básica y no como un gasto opcional. Especialistas coinciden en que este tipo de medidas no solo impacta en el acceso a productos, sino también en la reducción de estigmas asociados a la menstruación.

Garantizar condiciones dignas durante el periodo menstrual permite mejorar la calidad de vida, reducir ausencias escolares o laborales y avanzar en igualdad de género.

Con esta iniciativa, Francia refuerza una línea de políticas que buscan abordar la menstruación desde una perspectiva integral, combinando salud, equidad y sostenibilidad.