Italia investiga red de prostitución VIP en Milán: futbolistas de Serie A aparecen como clientes

Un nuevo caso sacude al deporte europeo. La justicia en Italia investiga una presunta red de prostitución VIP que habría operado durante años en Milán, involucrando a figuras del deporte, empresarios y celebridades.

El caso tomó notoriedad tras una publicación del medio La Gazzetta dello Sport, que dio a conocer detalles de la causa judicial.

Según la investigación, la organización habría ofrecido experiencias de lujo que combinaban entretenimiento, gastronomía y encuentros privados en hoteles cinco estrellas. Entre los servicios se incluían cenas con espectáculos, acceso a clubes exclusivos y viajes a destinos internacionales como Mykonos.

La presunta red operaba principalmente en la zona de Milán, uno de los centros económicos y deportivos más relevantes del país.

Estructura y funcionamiento de la red

De acuerdo con los antecedentes judiciales, la organización utilizaba una empresa de eventos como fachada para desarrollar sus actividades. La base operativa se encontraba en Cinisello Balsamo, en las afueras de la ciudad.

La jueza Chiara Valori ordenó el arresto domiciliario de Emanuele Buttini, su pareja Deborah Ronchi y otros dos colaboradores, acusados de encubrir las operaciones ilegales bajo esta estructura.

Las comunicaciones interceptadas en la causa describen una cartera de clientes “muchos, adinerados y en busca de diversión”, incluyendo deportistas de alto nivel, empresarios y otras figuras públicas.

La investigación, encabezada por el fiscal Marcello Viola, logró identificar a varios de los futbolistas que habrían utilizado los servicios de la empresa Ma.De Milán. Entre los nombres mencionados figuran jugadores vinculados a clubes como Inter, Milan, Juventus, Lazio, Como, Sassuolo, Hellas Verona, Torino y Monza (Serie B), entre otros. Dentro de ese listado aparecen Alessandro Bastoni, el brasileño Carlos Augusto y el alemán Yann Bisseck, todos del Inter; además del portugués Rafael Leao y Samuele Ricci, del Milan. También se menciona al serbio Dusan Vlahovic, de la Juventus, junto a Raoul Bellanova y Gianluca Scamacca, de Atalanta. A ellos se suman Riccardo Calafiori, actualmente en Arsenal, y Andrea Pinamonti, de Sassuolo. La nómina también incluye a Marco Cancellieri (Atalanta), el francés Olivier Giroud (Lille), el marroquí Achraf Hakimi (PSG) y el español Dean Huijsen (Real Madrid). También figuran Daniel Maldini y el portugués Nuno Tavares, ambos de Lazio; el brasileño Arthur Melo (Gremio); el también portugués Dany Mota Carvalho (Monza) y el senegalés El Hadji Baye Oumar Niasse, exjugador que aparece mencionado en escuchas telefónicas incluidas en la causa. El listado se completa con el serbio Dejan Stankovic, exmediocampista de Inter y Lazio; Andrea Petagna, delantero del Monza cuyo apellido figura en interceptaciones; Andrea Ranocchia, exjugador del mismo club; Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid); el eslovaco Milan Skriniar (Fenerbahce); Guglielmo Vicario (Tottenham); Nadir Zortea (Bologna) y el francés Soualiho Meite (PAOK Salónica).

Redes sociales y promoción

Uno de los elementos que ha generado mayor impacto es el uso de plataformas digitales para la captación de clientes.

La investigación señala que los servicios se promocionaban a través de Instagram mediante la cuenta @Made_luxury_concierge, seguida por diversas figuras vinculadas al fútbol italiano.

Este mecanismo permitió ampliar el alcance de la organización y facilitar el contacto directo con potenciales clientes.

Otro aspecto relevante del caso es que, según la investigación, la actividad habría continuado durante las restricciones sanitarias por COVID-19.

Una testigo declaró que “trabajaban casi todas las noches, incluso durante el lockdown”. En abril de 2021, un control permitió identificar a 17 personas en la sede, pese a las limitaciones vigentes en ese momento.

El rol de las mujeres y las ganancias

La causa también pone el foco en las mujeres involucradas en la red. Según los antecedentes, varias eran italianas y extranjeras, algunas jóvenes, y habrían sido destinadas a encuentros pagados con clientes seleccionados.

De acuerdo con la investigación, los organizadores retenían al menos el 50% de cada pago, lo que evidencia la estructura económica del grupo.

Los investigadores también detectaron referencias al uso de óxido nitroso, conocido como “gas de la risa”, en fiestas privadas. Este elemento habría sido utilizado por sus efectos y por su difícil detección en controles antidopaje.

Hasta ahora, la identidad de los clientes permanece bajo reserva judicial, lo que mantiene la expectación pública sobre el alcance real del caso.

Un caso en desarrollo

El escándalo vuelve a situar al fútbol italiano en el centro de la controversia, no solo por la posible participación de jugadores de la Serie A, sino también por el uso de redes sociales y estructuras empresariales para encubrir actividades ilícitas.

La investigación sigue en curso y podría tener nuevas derivaciones en los próximos meses, a medida que avancen las diligencias judiciales y se esclarezca el alcance total de la red.