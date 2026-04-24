Colombiana tuvo mellizos de distintos padres: el extraño caso que sorprendió a científicos

El resultado fue el mismo que la primera vez.

Por qué es tan poco común

Un artículo de 2014 publicado por científicos de un laboratorio en Baltimore, en Estados Unidos, señalaba que en una base de datos con información sobre 39.000 pruebas de paternidad se encontraron apenas tres casos de superfecundación heteropaternal (mellizos de diferentes padres).

El profesor William Usaquén explica a qué se debe que sea un evento biológico que se da con tan poca frecuencia:

“Primero, la señora debe tener dos parejas sexuales. Segundo, tiene que tener relaciones con los dos hombres en un breve periodo de tiempo. Además, tiene que haber habido una poliovulación (es decir, la liberación de dos o más óvulos en un mismo ciclo menstrual). Y, por último, las dos veces tiene que quedar fecundada”.

“Es un evento raro sumando a otro evento raro, más otro evento raro, más otro evento raro. Lastimosamente, no apostamos a la lotería”, bromea Usaquén.

Cabe aclarar que, en ningún caso, los mellizos de diferente padre pueden ser gemelos idénticos, pues estos últimos se desarrollan a partir de un solo óvulo y espermatozoide.

La intimidad de las personas

Por lo general, en los casos en los que la mujer libera más de un óvulo, cuando uno solo es fecundado, el otro o los otros envejecen y mueren rápidamente.

Por eso también es rara la superfecundación: porque la segunda fecundación ocurre antes de que el óvulo no fecundado muera.

Según estiman los científicos del Instituto de Genética, ambas fecundaciones tienen que ocurrir en un lapso de entre 24 y 36 horas, que es el tiempo que los óvulos permanecen viables luego de ser liberados.

Sin embargo, explica Andrea Casas, “puede que no necesariamente salgan los óvulos al mismo tiempo”.

“A veces, un trompa libera un óvulo, y a los dos o tres días, libera el otro […]”, lo cual aumenta la probabilidad de que ocurran fecundaciones en dos momentos distintos, agrega.

Por supuesto, otra de las razones por las que se conocen tan pocos casos de mellizos de padres diferentes es que la enorme mayoría de de personas no se hacen una prueba de paternidad.

De hecho, se ha sugerido en la literatura científica que en el futuro este dejará de ser un fenómeno tan atípico “gracias a la disponibilidad actual de métodos moleculares y a la popularidad y el número creciente de pruebas de paternidad”, señalan los científicos del Instituto de Genética en el artículo que publicaron reportando el caso que lograron comprobar.

A pesar del interés biológico que puedan tener los académicos en conocer las circunstancias en las que se dio una superfecundación heteropaternal, la ética de la investigación les impide preguntar por la vida íntima de las personas que acuden a la prueba.