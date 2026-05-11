Estudio cuestiona enfoque de género en textos escolares: mujeres siguen en roles secundarios

Una investigación realizada por la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres evidenció importantes desigualdades de género en los textos escolares distribuidos por el Ministerio de Educación. El análisis revisó libros de Lenguaje, Historia y Biología utilizados entre 1° Básico y 4° Medio, poniendo atención en la representación de mujeres, los roles asignados y la diversidad de autorías presentes en los contenidos.

La pauta de observación consideró la frecuencia con que aparecían mujeres en imágenes y referencias, el tipo de participación que se les otorgaba y los papeles que ocupaban dentro de los relatos educativos.

Isadora Castillo, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, explicó que el foco en el currículum escolar responde a que “los ámbitos educativos formales son un espacio de socialización fundamental en la sociedad, y que, por lo mismo, son un espacio donde se produce y se reproduce la violencia hacia las mujeres y hacia diversidades sexogenéricas”.

Los resultados serán presentados este miércoles en el Centro Cultural de España, en un conversatorio moderado por la propia Castillo, junto a la socióloga Sandra Palestro y la educadora diferencial Constanza Chamorro.

Uno de los hallazgos más relevantes apunta a la escasa presencia de mujeres en las referencias bibliográficas utilizadas en los textos. En Historia, solo el 22,4% de las fuentes corresponde a autoras, mientras que el 77,6% pertenece a hombres.

La situación también se replica en otras asignaturas. En Lenguaje, las mujeres representan apenas el 37% de las citas incluidas en las actividades. En Ciencias, en tanto, las autoras alcanzan un 35%, frente al 65% de participación masculina.

El estudio detectó que, si bien en Historia existen avances como la incorporación de figuras femeninas y conceptos vinculados al patriarcado o la diversidad sexual, estos contenidos aparecen de manera fragmentada y sin integrarse al relato principal de los textos.

Además, se identificó la omisión de diversas actividades históricamente desarrolladas por mujeres, como los roles de oráculo, curanderas, sacerdotisas en templos o enfermeras durante períodos de guerra.

En Lenguaje, el informe señala avances parciales en la inclusión de autoras y personajes femeninos, aunque persisten diferencias en la manera en que son representadas. Aproximadamente un tercio de las imágenes corresponde a mujeres y niñas, quienes suelen aparecer en posiciones secundarias, mientras que los hombres son retratados como protagonistas activos.

En los textos de Ciencias y Ciencias para la Ciudadanía, la investigación reconoce esfuerzos por destacar la participación femenina en la comunidad científica. Sin embargo, advierte que estas representaciones carecen de un análisis crítico respecto de las barreras históricas que han enfrentado las mujeres en el ámbito científico, lo que podría transmitir la idea de que esas desigualdades ya fueron superadas.

Según cifras del Ministerio de Ciencia, solo el 35% de las personas que trabajan en áreas de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) en Chile son mujeres, quienes además enfrentan menores remuneraciones y mayores obstáculos para avanzar profesionalmente.

En materia de sexualidad, el estudio concluye que los contenidos reconocen dimensiones identitarias, sociales y afectivas, aunque predominan representaciones centradas en relaciones heterosexuales.

Respecto a los métodos anticonceptivos, la investigación advierte que los textos priorizan visualmente los llamados “métodos naturales”, mientras que los métodos de barrera tienen menor presencia. Además, las orientaciones dirigidas a docentes enfatizan la abstinencia y la pareja única como principales formas de prevención de infecciones de transmisión sexual, junto al uso adecuado del preservativo.

El análisis también abordó el origen de las autorías presentes en las referencias bibliográficas. En Historia, más de la mitad corresponde a autores europeos y estadounidenses, mientras que un 33% son chilenos y solo un 7% latinoamericanos.

En Lenguaje, las autorías se distribuyen principalmente entre autores latinoamericanos (24,6%) y chilenos (29,5%), mientras que quienes provienen de Europa y Estados Unidos representan el 42,8%.

En Ciencias, la mitad de las referencias procede de Europa (30%) y Estados Unidos (20%), mientras que un 45% corresponde a América Latina (35%) y Chile (10%). En todas las asignaturas analizadas, la presencia de autores provenientes de Asia y África es considerablemente menor.