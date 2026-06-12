Premio Martha Schwarzkopf 2026: abren postulaciones para mujeres que lideran la ciencia capilar

La ciencia aplicada al cuidado capilar atraviesa una etapa de profunda transformación, impulsada por avances en inteligencia artificial, biotecnología e investigaciones centradas en la salud y longevidad del cuero cabelludo. En este escenario, Henkel anunció una nueva edición del Premio Martha Schwarzkopf para Mujeres en la Ciencia, reconocimiento internacional que distingue a investigadoras cuyos trabajos están contribuyendo al desarrollo de la ciencia capilar y de fibras.

“Inspirado en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia de Naciones Unidas, este reconocimiento busca destacar a científicas cuyo trabajo está ayudando a construir el futuro del cuidado capilar. En Henkel creemos que la ciencia es la base de las grandes innovaciones y uno de los pilares de nuestro liderazgo en la categoría”, explicó Frank Meyer, senior vicepresident global R&D de Henkel Consumer Brands.

La convocatoria está dirigida tanto a científicas con trayectoria como a nuevos talentos que desarrollen investigaciones relacionadas con el cabello, las fibras y disciplinas afines, entre ellas biotecnología, ciencias cosméticas, pigmentación y coloración capilar, modelamiento computacional, ingeniería de materiales, medicina y ciencias biológicas aplicadas al cuero cabelludo.

El galardón rinde homenaje a Martha Schwarzkopf, considerada una pionera por haber sido una de las primeras mujeres en liderar una empresa en Alemania y fundadora del Instituto de Investigación Capilar Schwarzkopf. Su trabajo sentó las bases de una red internacional de laboratorios, academias y centros de investigación dedicados al desarrollo de nuevas tecnologías para el cuidado del cabello.

La iniciativa coincide, además, con la conmemoración de los 150 años de Henkel, compañía que actualmente impulsa buena parte de la innovación en el sector a través de Schwarzkopf, una de sus marcas más reconocidas a nivel global.

Entre las investigaciones destacadas en versiones anteriores del premio figuran estudios sobre envejecimiento capilar, diversidad de fibras e inteligencia artificial aplicada a la investigación científica.

“Estamos observando un cambio crucial. La población mundial envejece, pero se mantiene activa y busca preservar la salud capilar y el bienestar general por más tiempo. Esto coloca a la longevidad del cuero cabelludo en el centro de la escena académica”, explicó Gabriela Daniels, doctora de la Universidad de las Artes de Londres.

Según lo planteado por la entrevistadora, la creciente diversidad de formas y colores de cabello también esta impulsando nuevas oportunidades para el desarrollo de fórmulas y tecnologías orientadas a proteger la estructura de la fibra capilar, esto especialmente en los cabellos rizados.

La inteligencia artificial también comienza a desempeñar un papel cada vez más relevante en este campo. Un ejemplo es el trabajo de la Dra. Siyu Zhu, de la Universidad de Tsinghua en Pekín, quien fue reconocida por aplicar métodos avanzados de diseño digital y biología de folículos para identificar, mediante algoritmos, nuevas moléculas moduladoras del cabello.

“En la próxima década, la investigación se centrará en estrategias restaurativas que permitan mantener el equilibrio del nicho de células madre y la homeostasis inmunológica. Solo a través de un ecosistema equilibrado será posible avanzar hacia una regeneración capilar efectiva”, agregó Zhu.

Para Jessica Welzel, manager R&D hair Science de Henkel Consumer Brands y presidenta del jurado, el premio ha contribuido a fortalecer una red global de colaboración científica entre investigadoras de distintas disciplinas.

“Estamos orgullosos de seguir ampliando esta red internacional de investigadoras. Muchas de las postulantes y ganadoras de años anteriores hoy forman parte activa de una comunidad científica global que genera colaboración, intercambio de conocimientos y nuevas oportunidades de investigación”, comentó Welzel.

Asimismo, Welzel agregó que iniciativas como el Premio Martha Schwarzkopf buscan dar visibilidad a nuevas generaciones de científicas que lideran avances en áreas como biotecnología, salud capilar, modelamiento digital e inteligencia artificial aplicada a la investigación.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de julio de 2026 y deberán enviarse en inglés al correo RnD.Award@henkel.com. Entre los antecedentes requeridos se incluyen una carta de motivación, currículum abreviado, publicaciones relevantes y un resumen de investigaciones públicas.