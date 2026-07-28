ClicAM: Fiscalía suma lavado de activos al caso Sartor y Chile negocia aranceles

Fiscalía suma lavado de activos al caso Sartor antes de la formalización

La Fiscalía Oriente amplió los delitos por los que formalizará este jueves 30 de julio a 11 personas vinculadas al caso Sartor. A la administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa, sumó lavado de activos y fraude por omisión de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones. La investigación incluye al excontrolador Pedro Pablo Larraín y a exsocios, directores y ejecutivos. Abogados querellantes anticiparon que pedirán prisión preventiva para varios imputados. El tribunal deberá resolver las cautelares y el proceso no implica una declaración de culpabilidad.

Chile negociará exclusiones al arancel de 12,5 % impuesto por Estados Unidos

Chile buscará ampliar las exclusiones al arancel adicional de 12,5 por ciento impuesto por Estados Unidos. Una delegación encabezada por el representante comercial adjunto Jeffrey Goettman llegará a Santiago durante agosto para negociar tanto la tasa como la lista de productos liberados. Cerca del 60 por ciento de los bienes chilenos quedó fuera del gravamen, incluido el cobre. La prioridad del Gobierno será incorporar salmones, frutas frescas y congeladas, vinos y productos forestales. En el 2025, los envíos chilenos a Estados Unidos alcanzaron 17 mil 741 millones de dólares.

Keiko Fujimori asume la presidencia de Perú con Kast entre los invitados

Keiko Fujimori asume este martes la presidencia de Perú y devuelve al fujimorismo al poder después de casi tres décadas. La nueva mandataria nombró a su vicepresidente Luis Galarreta como primer ministro; al economista Elmer Cuba en Economía y Finanzas, y al abogado y periodista Carlos Espá en Relaciones Exteriores. El Presidente José Antonio Kast asistirá al cambio de mando en Lima y sostendrá reuniones bilaterales. La agenda de Fujimori estará centrada en seguridad, crecimiento y estabilidad, pero comienza con el desafío de gobernar un país polarizado y con instituciones debilitadas.

Banco Central decide la tasa entre actividad débil y presión inflacionaria

El Banco Central comunicará este martes, a las seis de la tarde, su decisión sobre la Tasa de Política Monetaria. La mayoría de los economistas espera que se mantenga en 4,5 por ciento ante el encarecimiento del petróleo y la incertidumbre internacional. El Grupo de Política Monetaria también recomendó dejarla sin cambios por el riesgo de nuevas presiones inflacionarias. Sin embargo, un análisis de la Universidad Diego Portales concluyó que la tasa conserva un sesgo restrictivo frente a la debilidad de la actividad y considera que una baja a 4,25 por ciento sería coherente con sus referencias cuantitativas.

Minería privada alcanzaría aporte fiscal récord de US$8.039 millones

La gran minería privada pagaría este año 8 mil 39 millones de dólares en impuestos, el mayor aporte de su historia y un 32 por ciento más que en el 2025, según las proyecciones de la Dirección de Presupuestos. La cifra representaría el 9,1 por ciento de todos los ingresos fiscales. Codelco, en tanto, entregaría 3 mil 188 millones de dólares, su mejor resultado en cinco años y un aumento real de 58 por ciento. El salto se explica por el alto precio del cobre y del litio, aunque la producción nacional de cobre sigue estancada y a mayo acumulaba una caída de 9 por ciento.

Reforma de Kast por drogas excluye al Presidente, jueces, fiscales y Contraloría

El Presidente José Antonio Kast firmó una reforma constitucional que busca destituir a las autoridades que registren consumo de drogas ilícitas y hacer públicos sus exámenes. La iniciativa incluye a ministros, subsecretarios, parlamentarios, gobernadores, consejeros regionales, delegados, alcaldes y concejales. La primera versión, sin embargo, deja fuera al Presidente de la República, al Poder Judicial, la Fiscalía y la Contraloría. La propuesta surgió tras la salida del exsubsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez. Una ley posterior deberá definir los controles y el procedimiento para aplicar las sanciones.

Gobierno anticipa una probable alza de los combustibles durante esta semana

El Gobierno reconoció que esta semana es altamente probable una nueva alza en el precio de los combustibles. El biministro del Interior, Claudio Alvarado, afirmó que el ajuste responde a las reglas establecidas por ley y no a una decisión discrecional. El petróleo superó los 100 dólares por barril durante la semana pasada, en medio del conflicto en Medio Oriente y los daños a refinerías. Hacienda evalúa usar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles para amortiguar el impacto. Las estimaciones privadas van desde aumentos cercanos a 30 pesos por litro hasta escenarios superiores a 100 pesos.

Tres tornados dejan viviendas inhabitables y daños agrícolas en Ñuble

Al menos tres nubes tornádicas afectaron este lunes a Chillán Viejo, Bulnes, San Ignacio y El Carmen, en la Región de Ñuble. El fenómeno arrancó árboles, dañó viviendas, cultivos y vehículos, mientras el sistema frontal mantuvo anegamientos y cortes en caminos secundarios. El último balance de Senapred contabilizó 74 personas afectadas, 48 aisladas, 35 albergadas y 17 damnificadas. Además, 129 viviendas permanecían en evaluación y ocho quedaron inhabitables por daños mayores. La Ruta 5, la Autopista del Itata y los principales caminos regionales continuaban operativos.