Informe revela que 8 de cada 10 femicidios en 2025 ocurrieron en espacios privados

Durante este viernes, el Ministerio de la Mujer dio a conocer los resultados del Informe Anual del Circuito Intersectorial de Femicidio (CIF) correspondiente a 2025, documento que aborda las principales características de la violencia femicida registrada durante el año.

De acuerdo con el informe, durante 2025 se registraron 444 casos de violencia femicida. De este total, 44 correspondieron a femicidios consumados, 330 a femicidios frustrados y 70 a femicidios tentados.

A estas cifras se suman dos casos de suicidio femicida.

Uno de los principales antecedentes del documento es el aumento de los femicidios frustrados, que alcanzaron su mayor nivel dentro del periodo analizado, con un incremento desde 103 casos en 2014 hasta 330 en 2025.

El informe señala que “el mayor incremento del periodo, pasando de 103 casos en 2014 a 330 en 2025”.

“Este aumento podría estar asociado, en parte, a una mayor capacidad institucional para la detección, registro e intervención frente a estos hechos, así como a una mayor disposición de las mujeres a denunciar situaciones de violencia. No obstante, tampoco puede descartarse que este comportamiento responda, al menos parcialmente, a un incremento efectivo de la violencia ejercida contra las mujeres”, sostiene el informe.

Violencia concentrada en contextos de cercanía

Respecto de las víctimas, el estudio establece que la violencia femicida afecta principalmente a mujeres jóvenes y adultas. El 82,1% tenía entre 18 y 45 años, con una mayor concentración entre quienes tenían de 30 a 45 años.

El informe también evidencia que la mayoría de estos hechos se produjo en espacios privados. Ocho de cada diez femicidios ocurrieron en viviendas vinculadas a la víctima o al agresor.

“Lo que confirma que la violencia extrema contra las mujeres se desarrolla mayoritariamente en contextos de cercanía”, dice el documento.

En relación con la nacionalidad, las mujeres chilenas representaron el 82,5% de las víctimas. Entre las extranjeras, las nacionalidades más frecuentes fueron la venezolana, boliviana y colombiana.

A nivel territorial, las regiones con mayor población concentran el número más elevado de casos. Sin embargo, las tasas de incidencia más altas se registraron en territorios con una menor población femenina, entre ellos La Araucanía, Tarapacá, Aysén y Magallanes.

Parejas y exparejas concentran los casos

Otro de los principales antecedentes del informe es que nueve de cada diez femicidios ocurrieron en el contexto de relaciones de pareja o expareja. Dentro de este grupo, los vínculos de convivencia representaron el 48,2% de los casos.

El documento también advierte sobre la existencia de antecedentes de violencia antes de los hechos. En concreto, el 46,9% de los casos registraba denuncias previas por violencia.

Esta situación, según detalla el informe, “evidencia oportunidades para fortalecer la detección temprana y las acciones de protección”.

Ministerio de la Mujer plantea reforzar prevención y denuncia

Tras la presentación del informe, la ministra de la Mujer, Judith Marín, se refirió a los desafíos que persisten en materia de prevención y respuesta institucional frente a la violencia de género.

“Primero, nos dice que la tarea está pendiente. Segundo, nos dice que es una tarea constante. Pero tercero, también nos muestra cómo ha ido evolucionando la articulación del Estado en esta materia. Nos muestra que tenemos instituciones que se van articulando de mejor manera. Vemos instituciones que se van capacitando de a poco de mejor manera”, señaló.

La secretaria de Estado también puso énfasis en la importancia de actuar de manera anticipada y facilitar el acceso de las mujeres a los mecanismos de denuncia y orientación.

“Queremos llegar antes. Y eso es lo segundo o tercero que nos dice el informe. Que la importancia es llegar a tiempo, prevenir, llegar a tiempo a la denuncia. Me sorprende mucho que aún el 52% no esté denunciando. Por lo tanto, nos muestra que aún ahí tenemos una tarea superimportante y pendiente, que es en materia de reiterar constantemente cuál es el número de denuncias, en Carabineros, en PDI, pero también que el servicio cuenta con un fondo de orientación, porque hoy hay muchas mujeres que han normalizado lo que están viviendo”, afirmó.

Finalmente, la ministra destacó el compromiso del Gobierno de fortalecer las medidas de prevención y avanzar hacia una respuesta más oportuna para las mujeres que enfrentan situaciones de violencia.