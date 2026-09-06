Gobierno condena disturbios en romería: Arrau califica de “delincuentes violentos” a responsables

El Gobierno condenó los disturbios registrados este domingo durante la tradicional romería al Cementerio General por los 53 años del golpe de Estado. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, calificó como “delincuentes violentos” a quienes protagonizaron ataques contra Carabineros y llamó a diferenciar esos hechos de quienes participaron pacíficamente de la conmemoración.

“Como país no podemos normalizar que año tras año se termine violentando un cementerio, un lugar de descanso y respeto por nuestros muertos”, sostuvo el secretario de Estado a través de su cuenta de X, luego de los enfrentamientos ocurridos en las inmediaciones del Cementerio General.

Arrau endureció su mensaje frente a los ataques registrados durante la jornada y sostuvo que sus responsables no pueden ser considerados manifestantes.

“Debemos recuperar la ley, el orden y el sentido común, y llamar las cosas por su nombre: quienes destruyen y atacan a Carabineros con piedras, bombas incendiarias o fuegos artificiales no son ‘manifestantes’, son delincuentes violentos”, afirmó.

El titular de Seguridad planteó que se debe distinguir “entre quienes se manifiestan legítima y pacíficamente, de quienes se esconden en una marcha para destruir, quienes validan o facilitan esta violencia”.

En la misma línea, destacó la labor de “Carabineros de Control de Orden Público (Fuerzas Especiales), que hoy están en las calles resguardando la seguridad y el cumplimiento de la ley”.

La respuesta del Ejecutivo se produjo luego de que la romería, convocada por organizaciones de derechos humanos, el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), terminara con incidentes principalmente en el sector de Recoleta con Artesanos y las cercanías de la estación Cerro Blanco.

De acuerdo con el balance preliminar de Carabineros, 29 personas fueron detenidas durante la jornada. Del total, un 60% fue aprehendido por mantener órdenes vigentes relacionadas con distintos delitos, mientras el 40% restante fue detenido por delitos cometidos en flagrancia.

Además, una persona resultó lesionada luego de ser atacada por manifestantes en las inmediaciones del Cementerio General.

Los principales enfrentamientos se produjeron durante las últimas horas de la movilización, cuando grupos de personas se enfrentaron con efectivos policiales. Carabineros utilizó carros lanzaguas y gases para dispersarlos y el operativo llegó a extenderse al interior del cementerio.

Desde el Partido Comunista, el diputado Marcos Barraza calificó como “infiltrados” a quienes protagonizaron los incidentes y separó esos hechos del desarrollo general de la convocatoria.

“Fue una marcha muy significativa. Conmemorar el golpe de Estado siempre estremece”, sostuvo.

El parlamentario aseguró que los disturbios no impidieron cumplir el propósito de la romería y vinculó la convocatoria con sus cuestionamientos al actual escenario político.

“Fue una marcha marcada por la preocupación y el temor frente al avance de la oleada fascista en Chile, de las políticas autoritarias del presidente Kast”, afirmó Barraza.

Mientras los incidentes disminuyeron, el tránsito comenzó a normalizarse en el centro de Santiago. La circulación vehicular fue restablecida mayoritariamente en la Alameda y otros sectores céntricos, aunque se mantenían algunos cortes en avenida Recoleta a la altura de Arzobispo Valdivieso. El Metro de Santiago, en tanto, retomó su funcionamiento habitual.