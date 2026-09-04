Plan contra el crimen en las cárceles ¿Pirotecnias para justificar reformas?

Tropezar con la misma estrategia comunicacional de mensajes efectistas en la lucha contra el crimen organizado, como ocurrió en redes sociales durante la campaña, es tropezar dos veces con la misma piedra, advierten los especialistas.

¿Por qué? Porque llevar adelante una “transformación cosmética” del control carcelario de internos de alta peligrosidad, con el Plan Cancerbero y la propuesta de reforma constitucional a la cabeza, sin realizar las transformaciones profundas que requiere el sistema, puede ser incluso más peligroso que no hacer nada. Aunque las imágenes seduzcan a la audiencia y a los medios de comunicación.

La urgencia está a la vista, alertan los expertos: “En gendarmería se perdió el control y lo que hay cambiar no es solo la infraestructura o el lugar donde habitan los internos sino contar con gendarmes distintos”.

Se requieren funcionarios preparados para enfrentar el perfil de los líderes del crimen organizado; capaces de identificar correctamente quiénes dirigen las bandas y de realizar labores de inteligencia profunda que sirvan como insumo para las investigaciones en curso.

Hasta ahora, advierten, “solo hemos visto estrategias de comunicación, no de gestión; que aprueben e implementen leyes”.

La reforma constitucional, en tanto, es calificada como “pirotecnia peligrosa”, porque propone una estructura en la que se excluye el control judicial de las cárceles, lo que podría terminar convirtiéndose en un sistema que favorezca la impunidad.

Más allá de las imágenes de impacto, los especialistas plantean serias dudas sobre la efectividad de las medidas propuestas.

Si quieres entender dónde están las principales luces de alerta sobre el Plan Cancerbero y la reforma constitucional en materia penitenciaria, busca Punto por Punto con Paulina de Allende-Salazar en el canal de YouTube de El Mostrador.

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