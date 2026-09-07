Cuatro artistas chilenos inauguraron en Berlin una muestra que revisita el paisaje y la memoria

¿Qué entendemos por paisaje? ¿Quién construye aquello que reconocemos como territorio y qué elementos lo transforman? Estas son algunas de las preguntas que plantea “Miradas a Chile / Sichtweisen auf Chile / Views to Chile”, exposición colectiva inaugurada en Berlín que se presentará hasta el 12 de septiembre de 2026 en Bardo Projektraum.

La muestra reúne las obras de Claudia Adriazola, Bruno Giliberto, Fede Taus y Gonzalo Reyes, cuatro artistas chilenos cuyas prácticas abordan, desde distintas perspectivas, las relaciones entre paisaje, memoria, identidad, territorio y las formas contemporáneas de representación.

Curada por Alejandra Atalah, la exposición propone evocar un viaje imaginario por Chile desde la distancia, generando un espacio de intercambio y diálogo que permita revisitar el país y compartir inquietudes, experiencias y memorias.

“Miradas a Chile” parte de una pregunta fundamental: ¿quién tiene derecho a mirar y a reconocerse como parte de un territorio? La muestra plantea que el paisaje no es una realidad neutral, sino también el resultado de determinadas formas históricas de mirar, clasificar, cartografiar, nombrar y organizar el territorio.

En este sentido, las obras reunidas construyen diferentes aproximaciones al paisaje chileno y a las experiencias que lo atraviesan. La pintura, la fotografía, la instalación y otras prácticas visuales permiten abordar tanto las memorias individuales y colectivas como las transformaciones del territorio y las experiencias de migración y distancia.

La artista Claudia Adriazola Rodríguez, oriunda de Viña del Mar y Licenciada en Artes y Pintora de la Universidad de Chile, cuenta con más de 30 años de trayectoria. Su trabajo se ha caracterizado por la exploración del paisaje chileno, la memoria y la materialidad pictórica, y ha sido presentado en diversas exposiciones en Chile y el extranjero. En 2025 fue seleccionada para participar en NordArt, en Alemania, y recientemente obtuvo un Fondart de Circulación Internacional que permitirá su participación presencial en esta muestra.

Bruno Giliberto, fotógrafo e investigador formado como arquitecto en la Universidad de Chile y Máster en Artes Visuales por la Universitat de Barcelona, vive y trabaja entre Santiago y Berlín. Su práctica combina fotografía analógica de gran formato, registro sonoro de campo e investigación de archivo, desarrollados en proyectos fotográficos de largo plazo como MAREA y Rites. Su obra ha sido exhibida en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Santiago y forma parte de la colección del Estado de Chile.

Desde otra perspectiva, Gonzalo Reyes, artista visual formado en la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso y residente en Berlín desde 2013, explora en su obra la manera en que la comunicación digital transforma las relaciones humanas y nuestra relación con la naturaleza. Su experiencia migratoria atraviesa una práctica que cuestiona la posición física, la inmaterialidad y las formas de control sobre el entorno, utilizando la pintura, la escultura y la instalación para explorar el ciberespacio como medio de interacción contemporánea.

Fede Taus, pintor y artista visual nacido en Santiago, trabaja sobre las relaciones entre imagen, memoria y construcción cultural. A partir de archivos fotográficos familiares, imágenes encontradas y referencias históricas, su práctica examina los límites entre documento, ficción e interpretación. Estudió en la Universidad de Chile y realizó un Máster en Media Arts en la Academy of Fine Arts Leipzig, Alemania. Su obra ha sido presentada internacionalmente y ha recibido apoyo del DAAD y del Estado Libre de Sajonia.

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La exposición es curada por Alejandra Atalah, cientista cultural, curadora y gestora cultural chilena radicada en Berlín. Su práctica articula curaduría, investigación y producción cultural, con especial interés en migración, identidad, transnacionalismo y perspectivas decoloniales e interseccionales.

“Miradas a Chile / Sichtweisen auf Chile” se presenta en Bardo Projektraum, proyecto de Karne Kunst gUG, bajo la dirección artística de Marcela Villanueva, y cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart Chile), convocatoria 2026. Bardo Projektraum cuenta, a su vez, con el apoyo de la Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt del Estado de Berlín.

Información de la exposición

Miradas a Chile / Sichtweisen auf Chile / Views to Chile

Exposición colectiva

Hasta el 12 de septiembre de 2026

Horario: 14:00 a 19:00 horas

Visitas guiadas:

8 y 9 de septiembre, de 15:00 a 18:00 horas

Conversatorio:

12 de septiembre, 19:00 horas

Artistas: Claudia Adriazola · Bruno Giliberto · Fede Taus · Gonzalo Reyes

Curaduría: Alejandra Atala