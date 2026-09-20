La primavera comenzará oficialmente en Chile el martes 22 de septiembre a las 21:05 horas, según informó la Universidad de Chile. A nivel mundial, el fenómeno se producirá a las 00:05 UTC del 23 de septiembre.

Y aunque no existe evidencia científica de que el equinoccio produzca cambios energéticos, distintas tradiciones espirituales y astrológicas lo consideran un momento de renovación, equilibrio y apertura de nuevos ciclos.

Pero ¿qué ocurre realmente durante un equinoccio? ¿Tiene algún efecto sobre la energía de las personas? ¿Y qué rituales se pueden realizar para recibir la primavera?

¿Qué es el equinoccio de primavera?

El equinoccio es un fenómeno astronómico que ocurre dos veces al año, en marzo y septiembre, cuando el centro del Sol cruza el plano del ecuador terrestre.

Durante ese momento ninguno de los dos hemisferios está inclinado hacia el Sol en mayor medida que el otro, por lo que ambos reciben cantidades similares de luz. En septiembre, el fenómeno marca el inicio de la primavera en el hemisferio sur y del otoño en el hemisferio norte.

Aunque la palabra equinoccio proviene del latín y hace referencia a una “noche igual”, el día y la noche no duran exactamente 12 horas. La refracción de la luz en la atmósfera y el tamaño aparente del disco solar hacen que esa igualdad se produzca algunos días antes o después, dependiendo de la ubicación geográfica.

En Chile, a partir del equinoccio de septiembre los días continuarán progresivamente alargándose hasta alcanzar el solsticio de verano en diciembre.

¿El equinoccio produce cambios de energía?

Desde el punto de vista científico, no existe evidencia de que el equinoccio libere una energía especial o provoque efectos físicos extraordinarios en las personas.

La astrónoma Francisca Contreras, de la Universidad de Chile, explicó que el fenómeno observable asociado al equinoccio corresponde principalmente a los cambios en la duración del día y la noche. La modificación de las horas de luz sí puede influir en los ritmos biológicos y, por esa vía, relacionarse con cambios en el ánimo o los patrones de sueño.

Esto no ha impedido que distintas tradiciones culturales, espirituales y astrológicas otorguen al equinoccio un significado simbólico vinculado al equilibrio, el renacimiento y la renovación.

Por eso, quienes realizan rituales durante esta fecha suelen entenderlos como prácticas de reflexión, meditación o definición de propósitos y no necesariamente como fenómenos con efectos comprobados científicamente.

Rituales para el equinoccio de primavera 2026

Uno de los significados simbólicos más extendidos del equinoccio es la idea de dejar atrás el periodo de introspección asociado al invierno y comenzar una etapa de crecimiento.

No existe una única forma de realizar un ritual de primavera. Estas son algunas de las prácticas más habituales:

1. Limpieza y renovación del hogar

Una de las costumbres más sencillas consiste en ordenar, limpiar y ventilar la casa antes o durante el equinoccio.

Desde una perspectiva simbólica, se busca eliminar aquello que quedó estancado durante el invierno y preparar el espacio para un nuevo ciclo.

También se pueden regalar o desechar objetos que ya no se utilizan, cambiar la disposición de una habitación o incorporar flores y plantas.

2. Escribir lo que se quiere dejar atrás

Otra práctica consiste en dividir una hoja en dos partes.

En una se escriben hábitos, situaciones o preocupaciones que se quieren abandonar. En la otra, los objetivos o experiencias que se espera desarrollar durante la primavera.

El ejercicio se relaciona con una de las ideas tradicionalmente asociadas al equinoccio: buscar un equilibrio entre aquello que termina y aquello que comienza.

3. Sembrar una planta con una intención

Por su asociación con el crecimiento y la fertilidad de la naturaleza, plantar una semilla es uno de los rituales más característicos de la primavera.

Mientras se planta, se puede escoger un propósito para los próximos meses: iniciar un proyecto, cambiar un hábito, recuperar una actividad pendiente o desarrollar una relación.

La planta funciona así como una representación física de ese objetivo y permite observar su crecimiento durante la estación.

4. Encender una vela

En algunas prácticas espirituales se utilizan velas como símbolo de luz, renovación y comienzo.

La actividad puede realizarse simplemente encendiendo una vela en un lugar seguro y dedicando algunos minutos a pensar en los objetivos que se quieren alcanzar durante los próximos meses.

No es necesario hacerlo exactamente a las 21:05 horas del equinoccio: el horario astronómico identifica el instante preciso en que ocurre el fenómeno, pero no existe evidencia que atribuya propiedades especiales a realizar un ritual en ese minuto.

5. Ritual de los cuatro elementos

Otra práctica consiste en colocar sobre una mesa objetos que representen simbólicamente los cuatro elementos: una vela para el fuego, un vaso de agua, una piedra o tierra y flores, hojas o incienso para representar el aire.

Posteriormente se puede dedicar algunos minutos a identificar cuatro ámbitos personales que se busca equilibrar durante la nueva estación.

6. Caminar y recibir la primavera al aire libre

No todos los rituales necesitan objetos. Una alternativa consiste simplemente en caminar por un parque, jardín o espacio natural y observar los cambios propios de la llegada de la primavera.

El paseo puede acompañarse de una reflexión sencilla: elegir tres objetivos que se espera haber cumplido cuando llegue el verano.

¿Qué significa el equinoccio para la astrología?

En la astrología tropical, el equinoccio de septiembre coincide con el ingreso del Sol al signo de Libra.

Por esa razón, las interpretaciones astrológicas suelen asociar esta fecha con conceptos como equilibrio, vínculos, reciprocidad y búsqueda de acuerdos.

Una práctica vinculada a esta interpretación consiste en revisar las relaciones personales y preguntarse dónde existe un desequilibrio entre lo que se entrega y lo que se recibe.

Estas asociaciones pertenecen al ámbito de la astrología y no corresponden a efectos astronómicos comprobados.

Más allá de las creencias que rodean la fecha, el equinoccio puede convertirse en una oportunidad para detenerse, ordenar prioridades y fijar objetivos para los últimos meses del año.