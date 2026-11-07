La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, se refirió este sábado a la condena del cantante Américo por violencia intrafamiliar (VIF) contra su expareja, la actriz Yamila Reyna, y reafirmó el compromiso del Gobierno de fortalecer la protección de las mujeres que enfrentan situaciones de violencia de género.

La declaración de la secretaria de Estado se produjo un día después de que el Juzgado de Garantía de San Javier condenara al artista por lesiones menos graves y daños en contexto de violencia intrafamiliar, tras una agresión ocurrida en febrero de 2026 en la comuna de Empedrado, Región del Maule.

“Ante el caso que involucra a un artista nacional, como Ministerio de la Mujer, queremos reafirmar nuestro compromiso de trabajar para que todas las mujeres puedan vivir libres de violencia”, señaló Marín, según consignó Radio Bío Bío.

La ministra evitó mencionar directamente al cantante y centró sus declaraciones en la necesidad de abordar la violencia que ocurre al interior de los hogares y las dificultades que enfrentan las víctimas para obtener protección.

Según explicó, la violencia de género se produce mayoritariamente en espacios privados, una realidad que contrasta con la percepción del hogar como un entorno de protección.

Marín describió la vivienda como “un espacio que debería ser sinónimo de protección y de seguridad” y agregó que “es fundamental que ninguna mujer sienta que tiene que enfrentarla sola”.

Las cifras de violencia de género que recordó la ministra

La secretaria de Estado hizo referencia al Informe del Circuito Intersectorial de Femicidios (CIF) 2025, que da cuenta de la presencia de violencia contra las mujeres en espacios privados y de la participación predominante de parejas o exparejas como autores de femicidios consumados.

El documento también advierte sobre dificultades en la respuesta institucional frente a situaciones de riesgo.

De acuerdo con los antecedentes citados por el Ministerio de la Mujer, en numerosos casos de femicidio frustrado existían denuncias anteriores. Sin embargo, solo en el 12% se habían decretado medidas cautelares, cifra que pone en discusión la capacidad de los mecanismos institucionales para prevenir nuevas agresiones.

En ese contexto, Marín comprometió acciones para mejorar la respuesta del Estado frente a la violencia de género.

“En este mes de la eliminación de la violencia contra las mujeres, reafirmamos nuestro compromiso con la erradicación de la violencia y con la mejora de la respuesta estatal”, sostuvo.

Las declaraciones se producen durante noviembre, mes en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre.

La condena de Américo por violencia intrafamiliar contra Yamila Reyna

El pronunciamiento de la ministra se conoció después de que el cantante, cuyo nombre es Domingo Vega Urzúa, reconociera ante la justicia su responsabilidad en la agresión contra Yamila Reyna.

El tribunal le impuso una pena de 100 días de presidio, sustituida por reclusión parcial domiciliaria diurna con monitoreo electrónico. También deberá pagar una multa de 11 UTM.

Además, la sentencia estableció la prohibición de acercarse o comunicarse con la actriz durante seis meses y la obligación de participar durante dos años en un programa de tratamiento para el control de impulsos.

Durante la audiencia, Américo reconoció los hechos y ofreció disculpas públicas a Reyna.

“Esos hechos ocurrieron y asumo íntegramente mi responsabilidad”, declaró el cantante.

Por su parte, la actriz manifestó su conformidad con el resultado judicial, aunque también relató el desgaste emocional que significó el proceso y las dificultades que enfrentó durante los meses posteriores a la denuncia.

“Muchas veces pensé en detenerme, en bajar los brazos”, reconoció.

Reyna también vinculó su decisión de continuar con el procedimiento judicial con la necesidad de contribuir a que otras mujeres no enfrenten situaciones similares.

“Hoy puedo decirle a mi sobrina que este es mi granito de arena para que las nuevas generaciones no tengan que vivir esto”, expresó.

El caso volvió a situar en el debate público la violencia ejercida por parejas y exparejas, la revictimización que pueden experimentar las denunciantes y la importancia de contar con mecanismos de protección oportunos.

Las declaraciones de Marín apuntaron precisamente a esa dimensión del problema: la necesidad de que las mujeres dispongan de acompañamiento y de una respuesta institucional efectiva cuando denuncian hechos de violencia.

En Chile, las mujeres que enfrentan situaciones de violencia pueden solicitar orientación gratuita a través del 1455, mientras que el 149 de Carabineros recibe denuncias relacionadas con violencia intrafamiliar.