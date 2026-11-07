Lelio y Guzmán: en dos meses el cine chileno perdió a dos grandes

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¡Hola! Debo admitir que este viernes quedé en shock con la noticia de la muerte del cineasta Sebastián Lelio. Siempre duele la muerte de un artista, más aún en su apogeo y plena edad. Tendrá que pasar un tiempo para digerir esto.

Por lo pronto, este viernes comenzó Puerto de Ideas en Valparaíso, uno de los principales eventos culturales del país, con literatos y filósofos de talla mundial como plato fuerte, hasta el domingo.

También la española Avatâra Ayuso estrenó Índigo, su primera creación para el Ballet Nacional Chileno como directora artística, con un total de cinco funciones en el GAM.

Asimismo, en la Gran Sala estará la Orquesta Comunitaria de Chile (OCOM) con su concierto Side by Side, con obras de Gioachino Rossini, Edvard Grieg y Antonín Dvořák. Y la próxima semana será el turno de la Orquesta de Cámara de Valdivia con Ravel y Stravinsky, entre otros.

Por otra parte, el próximo jueves parte el Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS), que celebrará su 30ª edición y se extenderá por una semana.

Y por si fuera poco, se viene la 10ª versión del Festival Internacional TeatroPuerto, que se realizará entre el 9 y el 14 de noviembre en La Serena y Coquimbo.

En esta edición: este viernes, a los 52 años, falleció en Santiago el cineasta chileno Sebastián Lelio, que le dio a Chile su primer Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera con Una mujer fantástica. Una pérdida irreparable.

Además el reclamo de Contraloría a Francisco Undurraga por sus dichos como ministro de las Culturas, el libro con la historia del emblemático sello Alerce, y la especie que desapareció en un lugar de Chile por la grave sequía que afecta al país.

Bonus track: la entrevista de Emilia Aparicio al escritor Jesús Diamantino por su más reciente libro sobre por qué nos gusta tanto el género del terror.

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ADIÓS, SEBASTIÁN LELIO



El mundo del cine en shock: este viernes la familia informó de la muerte del cineasta Sebastián Lelio en Santiago. Ocurrió mientras rodaba Poeta chileno, basada en el libro homónimo de Alejandro Zambra.

Nacido un 8 de marzo, fue autor de un cine que siempre destacó personajes femeninos (Gloria, La Ola) y le dio a Chile el primer Oscar por Mejor Película Extranjera con Una mujer fantástica.

(Gloria, La Ola) y le dio a Chile el primer Oscar por Mejor Película Extranjera con Una mujer fantástica. Su muerte desató luto en el mundo del cine : directores de cinematecas como Marcelo Morales y Luis Horta, el crítico Juan Marín, entidades como la Red de Salas y la productora Fábula lamentaron su fallecimiento.

: directores de cinematecas como Marcelo Morales y Luis Horta, el crítico Juan Marín, entidades como la Red de Salas y la productora Fábula lamentaron su fallecimiento. El velorio será este sábado y domingo en la Cineteca Nacional.

La partida de Lelio se suma a la de Patricio Guzmán, el gran documentalista chileno que falleció el pasado 15 de septiembre. Ambos fallecimientos dejan una gran pérdida para el cine chileno, pero sus obras seguirán creciendo.

Puedes leer el In Memoriam del editor general Héctor Cossio y Emilia Aparicio AQUÍ.

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MI INFANCIA EN DICTADURA



Fue una de las notas más leídas de la semana: el largometraje documental No todas las niñas, dirigido por la cineasta chilena Carolina Astudillo Muñoz, celebrará su estreno mundial (World Premiere) en la 17ª edición de DOC NYC de Nueva York, el festival de cine documental más grande de Estados Unidos.

La producción tendrá su proyección presencial el próximo viernes 13 de noviembre , a las 17:30 horas (hora de EE.UU.), en el emblemático cine Village East by Angelika de Manhattan.

, a las 17:30 horas (hora de EE.UU.), en el emblemático cine Village East by Angelika de Manhattan. “ Nosotros crecimos entre toques de queda, apagones y balaceras; todo estaba profundamente normalizado: se cortaba la luz en una fiesta y seguíamos bailando, o escuchábamos un helicóptero y lo asumimos como algo cotidiano ”, cuenta la directora.

”, cuenta la directora. Además, No todas las niñas forma parte de la selección oficial del Festival Internacional de Documentales de Santiago 2026 (FIDOCS). La cita está agendada para el domingo 15 de noviembre, a las 8:30 p.m., en el Cine Arte Alameda, ubicado en Arturo Prat 33, Santiago. En dicha oportunidad, integrantes del equipo estarán presentes en esta importante proyección.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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SE VIENE LIBRO SOBRE SELLO ALERCE

Fue uno de los pilares de la cultura de resistencia a la dictadura: un libro con la historia del sello Alerce será presentado el próximo martes en la Biblioteca Nacional. Se trata de Alerce: 50 años de música, cultura y memoria (1976 – 2026), del periodista David Ponce.

Sello Alerce es sin lugar a dudas uno de los bastiones de la música chilena. Con un amplio catálogo construido a pulso, es una referencia esencial de diversas etapas de la creación en el país: Nueva Canción Chilena, Canto Nuevo y el nuevo rock chileno , por nombrar algunos movimientos, tuvieron su espacio en las históricas oficinas de Alerce en Jorge Washington 380, desde donde fueron editados discos y artistas tan fundamentales para el cancionero nacional.

, por nombrar algunos movimientos, tuvieron su espacio en las históricas oficinas de Alerce en Jorge Washington 380, desde donde fueron editados discos y artistas tan fundamentales para el cancionero nacional. Víctor Jara, Inti-Illimani, Margot Loyola, Quilapayún, Gabriela Pizarro, Patricio Manns, Ángel Parra, Chancho en Piedra, La Pozze Latina, Bbs Paranoicos, Los Tres , por nombrar solo algunos, forman parte de un legado que es pasado, presente y futuro.

, por nombrar solo algunos, forman parte de un legado que es pasado, presente y futuro. El sello, fundado por el destacado comunicador Ricardo García (1929-1990), nunca ha dejado de apoyar a creadores y creadoras de Chile, teniendo una invaluable labor de registro de canciones fundamentales de la historia nacional.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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CRÍTICA DE CINE: WILD HORSE NINE



El crítico Juan Marín reseñó para El Mostrador la película Wild horse nine, que debutó esta semana en cines. Se trata de la más reciente cinta del director Martin McDonagh, filmada en Rapa Nui y protagonizada por una dupla extraordinaria: John Malkovich y Sam Rockwell.

Se trata de “ una comedia negra, ácida y mordaz, ambientada en los días previos al golpe de Estado de 1973, cuyo contenido político la vuelve más vigente que nunca ”, según escribió Marín.

”, según escribió Marín. En los días previos al 11 de septiembre de 1973, en medio de las operaciones de la CIA para desestabilizar la democracia chilena, la historia sigue a dos agentes que son amigos y que terminan en Rapa Nui, el destino elegido por uno de ellos, quien padece un cáncer terminal y sabe que le quedan pocos días de vida.

para desestabilizar la democracia chilena, la historia sigue a dos agentes que son amigos y que terminan en Rapa Nui, el destino elegido por uno de ellos, quien padece un cáncer terminal y sabe que le quedan pocos días de vida. “La película dialoga inevitablemente con nuestro presente, especialmente cuando sectores políticos reivindican el régimen militar o relativizan sus crímenes. Por eso, su estreno resuena con tanta fuerza”.

Puedes leer la reseña completa AQUÍ.

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EL RECLAMO DE CONTRALORÍA A UNDURRAGA

Siguen los problemas en el Ministerio de las Culturas: la Contraloría General de la República, a través de su División Jurídica, ofició al ministro Francisco Undurraga para que informe tras una reclamación gremial por unos dichos suyos. El plazo venció este viernes.

La queja fue presentada por la Asociación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (ANFUCULTURA), con el apoyo de la ANEF, respecto de declaraciones públicas que, a juicio del gremio, carecieron de respaldo técnico y desinformaron a la ciudadanía sobre el funcionamiento del ministerio .

. Las materias reclamadas son cinco: atribuir a la toma de razón de la Contraloría los retrasos en el pago de convenios firmados entre febrero y marzo de 2026; afirmar que un requisito del instrumento de apoyo a ferias tradicionales fue configurado “mañosamente” para favorecer a “su propia gente”; difundir porcentajes de concentración de recursos por RUT como resultados de una auditoría que, a esa fecha, estaba en etapa preliminar; negar la existencia de información histórica de beneficiarios de los Fondos de Cultura; y vincular la recurrencia de adjudicatarios con los comités evaluadores y la necesidad de “oxigenar” el sistema.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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LA ARQUITECTURA COMO OBRA DE ARTE TOTAL

Por Gonzalo Schmeisser Arquitecto. Académico Escuela de Arquitectura Universidad Diego Portales

Gesamtkunstwerk le decía el compositor alemán Richard Wagner a las obras (en su caso musicales) que contenían en un solo espacio-tiempo las 6 disciplinas fundamentales del arte: música, danza, poesía, pintura, escultura y arquitectura. Dicho término aterrizó en Chile cuando el modelo de la Bauhaus comenzó a penetrar las artes nacionales, en la mitad del siglo XX, especialmente en el diseño y la arquitectura. El concepto de la obra de arte total.

Esa síntesis fue eje del impulso que movió el quehacer del arquitecto chileno Alberto Piwonka –quien había descubierto este ideal con la venida de Josef Albers a Chile en 1953– y que plasmó en sus obras, especialmente la del colegio San Ignacio El Bosque.

Levantado y trabajado a pulso entre 1958 y 1972 (cual Gaudí con la Sagrada Familia), Piwonka diseñó desde el partido general y su escala urbana hasta el último bebedero del patio. Entretanto, se dio tiempo de convocar a una serie de artistas para hacerse cargo de detalles no menores, como el mural del acceso, obra de Mario Carreño; la puerta de la capilla, de Matías Vial; detalles interiores de Juan Egenau y Sergio Castillo; y los jardines –uno japonés y otro chileno– a cargo de Luis Nakagawa y Paz Echeverría. Un jardín Koi para la meditación y el silencio; otro de piedra, tierra, aguas, árboles y arbustos para reconocer la diversidad del país.

En medio de ese despliegue de arte, hablan los techos zigzagueantes de los pasillos exteriores y las baldosas a muro con sus diseños dibujados a mano por el propio arquitecto. Una obra de arte total, que compone un conjunto de piezas bien dispuestas sobre el espacio, como una sinfonía que interrumpe el silencio de forma adecuada en el pentagrama. Aquí la materia del edificio se yergue como esa música, interrumpiendo el vacío con los elementos precisos, dispuestos armónicamente en el aire. Es un proyecto completo, cargado de su valor último que es la enseñanza, pero indistinguible de su lugar, un colegio que pertenece, que no migra hacia las montañas y que es integrador en el sentido más profundo de la palabra.

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LA POBLACIÓN QUE DESAPARECIÓ POR LA SEQUÍA

Durante casi una década, una población de degús común (Octodon degus) que habitaba en Rinconada en Maipo, en la Región Metropolitana, consiguió sobrevivir a la prolongada megasequía que afectó a Chile central.

A pesar de la disminución de las precipitaciones y de la productividad vegetal , estos pequeños roedores mantuvieron un crecimiento poblacional positivo durante gran parte del periodo estudiado.

, estos pequeños roedores mantuvieron un crecimiento poblacional positivo durante gran parte del periodo estudiado. Sin embargo, en el año 2019 ocurrió algo que cambió abruptamente su destino . Ese año, las precipitaciones fueron extremadamente escasas y la producción de vegetación cayó a niveles críticos. La falta de alimento afectó la supervivencia de los animales y la incorporación de nuevos individuos a la población.

. Ese año, las precipitaciones fueron extremadamente escasas y la producción de vegetación cayó a niveles críticos. La falta de alimento afectó la supervivencia de los animales y la incorporación de nuevos individuos a la población. En el año 2020, los investigadores dejaron de registrar degús en el sitio de estudio, pese a los esfuerzos de captura realizados, y la ausencia de registros continuó durante los muestreos adicionales efectuados en 2021.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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LA ASTRÓNOMA CHILENA QUE DESCUBRIÓ 52 GALAXIAS

Una astrónoma chilena descubrió 52 galaxias lejanas al detectar enormes reservas de gas frío en el universo temprano, informó el Núcleo Milenio de Galaxias (MINGAL).

El hallazgo fue posible gracias a una búsqueda realizada directamente sobre el contenido de gas de las galaxias, utilizando observaciones del telescopio ALMA y explorando una amplia región del cielo .

. “Logramos encontrar enormes reservorios de combustible para la formación de estrellas en el universo temprano e identificar algunas fuentes, como las galaxias en etapas de transición a la inactividad, que normalmente pasan por completo desapercibidas para otros telescopios”, explica Victoria Catán, primera autora del paper.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

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POR QUÉ NOS GUSTA EL MIEDO

En su nuevo ensayo Miedo en la carne (Editorial Planeta), el escritor, académico y crítico literario Jesús Diamantino reflexiona sobre nuestra fascinación por el terror, su dimensión colectiva y la manera en que el cine y la literatura nos permiten enfrentar nuestros temores más profundos.

¿Por qué disfrutamos sentir miedo? ¿Qué nos lleva a buscar historias de fantasmas, monstruos y asesinos? Estas son algunas de las preguntas que aborda Jesús Diamantino en Miedo en la carne, donde explora el terror a través de referencias literarias y cinematográficas.

¿Qué nos lleva a buscar historias de fantasmas, monstruos y asesinos? Estas son algunas de las preguntas que aborda Jesús Diamantino en Miedo en la carne, donde explora el terror a través de referencias literarias y cinematográficas. “El miedo es una especie de contrato social”, señaló en una entrevista con Emilia Aparicio, planteando que, más allá de nuestras inquietudes individuales, existen temores que compartimos como sociedad y que transformamos en experiencias colectivas a través de la ficción.

Puedes ver la entrevista completa AQUÍ.

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PANORAMAS REGIONALES

LIBRO DE PAULINA CORS EN ANTOFAGASTA

A más de veinticinco años de su muerte, la poeta antofagastina regresa con Bajo mi piedra, en el musgo, antología de Pampa Negra que se presenta el viernes 13 de noviembre a las 18:00 horas en el Salón Chela Lira de la UCN (Angamos 0610).

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MUESTRA DE CARDENAL CHOMALÍ EN VALPARAÍSO

¿Cómo nos comunicamos y cuánto tiempo dedicamos a escucharnos? Esas son algunas de las preguntas que plantea “Es hora de hablar de encuentro”, una exposición que reúne teléfonos antiguos y lentes de la colección personal del cardenal Fernando Chomalí que se lleva a cabo en Destino Valparaíso, Cerro Concepción.

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FESTIVAL DE TEATRO PATAGONIA EN ESCENA

Del 6 al 14 de noviembre, Coyhaique, Puerto Aysén e Ibáñez serán escenario de una nueva edición del festival, que ofrecerá espectáculos gratuitos, compañías internacionales y una programación que celebra el poder transformador del arte.

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Y ahora, nos despedimos hasta la próxima.

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¡Que tengan un lindo fin de semana!