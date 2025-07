Embarazos en la perimenopausia: métodos anticonceptivos y cuidados esenciales en esta etapa

Aunque muchas mujeres creen que la fertilidad desaparece automáticamente al acercarse la menopausia, la realidad es muy distinta: durante la perimenopausia, aún es posible quedar embarazada. Esta etapa, que puede extenderse por varios años antes del cese definitivo de la menstruación, presenta cambios hormonales que vuelven los ciclos menstruales irregulares, pero no eliminan completamente la ovulación. Por eso, es un error frecuente dejar de utilizar métodos anticonceptivos bajo la falsa percepción de que ya no hay riesgo.

Mientras exista ovulación —aunque sea esporádica— existe la posibilidad de concebir. Este escenario puede tomar por sorpresa a muchas mujeres, sobre todo si no reciben información clara y oportuna de parte de sus equipos de salud. No se trata solo de un tema reproductivo, sino también de salud física y emocional, ya que un embarazo no planificado a esta edad puede implicar mayores riesgos tanto para la madre como para el bebé. Por eso, la perimenopausia debe ser abordada con la misma responsabilidad y cuidado que cualquier otra etapa fértil, especialmente si no se busca un embarazo.

La perimenopausia suele comenzar entre los 40 y 50 años y, a pesar de las alteraciones en la menstruación, el riesgo de embarazo sigue presente, aunque disminuido. Por ello, es fundamental mantener una anticoncepción efectiva durante este período si no se desea un embarazo.

“Muchas mujeres dejan de usar métodos anticonceptivos al percibir que su fertilidad ha disminuido. Sin embargo, mientras exista ovulación, hay riesgo de embarazo. La anticoncepción sigue siendo clave en esta etapa, y debe adaptarse al perfil de salud de cada mujer”, explica Priscila Preisler, matrona de DKT Chile, organización dedicada a promover el acceso a métodos anticonceptivos seguros y efectivos.

Dispositivos intrauterinos (DIU): Los DIU, tanto hormonales como de cobre, son una excelente opción para mujeres en esta etapa.

DIU hormonal: libera pequeñas dosis de progestina, lo que no solo previene embarazos, sino que también puede reducir los sangrados abundantes, comunes en la perimenopausia.

DIU de cobre: no contiene hormonas y es ideal para quienes buscan una opción más natural o no pueden usar anticonceptivos hormonales. Ambos tipos pueden durar varios años, lo que los hace cómodos y efectivos.

Anticonceptivos hormonales combinados o de solo progestina están disponibles en varias presentaciones:

Orales (píldoras), inyectables o implantes subdérmicos.

Estos métodos no solo previenen el embarazo, sino que también pueden ayudar a regular el ciclo menstrual, aliviar síntomas como los bochornos y reducir el riesgo de osteoporosis, especialmente en formulaciones combinadas con estrógeno. La elección entre combinados o solo de progestina dependerá del perfil de salud de cada mujer.

Métodos permanentes

Para mujeres que tienen la certeza de que no desean embarazos en el futuro, la ligadura de trompas es una opción definitiva y muy efectiva. Se trata de un procedimiento quirúrgico relativamente simple, con altas tasas de éxito y bajo riesgo de complicaciones. También existen alternativas para la pareja, como la vasectomía en hombres.

Importante: La elección del método debe basarse en la historia clínica, síntomas presentes y necesidades personales. Por eso, es fundamental hablar con un ginecólogo para definir la mejor opción y mantener una salud reproductiva segura durante esta etapa de transición.

La clave está en acudir a un profesional de salud, quien podrá orientar sobre el método más adecuado según el historial clínico, la edad, el estilo de vida y las necesidades de cada paciente.

Conocer y hablar sobre la perimenopausia es clave para empoderar a las mujeres en el cuidado de su salud sexual y reproductiva, especialmente en un período en el que los cambios hormonales pueden generar dudas o decisiones basadas en mitos.