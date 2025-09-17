Fiestas Patrias para mujeres: cómo disfrutar los carbohidratos sin culpa y con equilibrio

Las Fiestas Patrias son una celebración emblemática en Chile, donde la comida y la bebida ocupan un lugar central en nuestras tradiciones. Sin embargo, es fácil caer en excesos, especialmente en lo que respecta al consumo de carbohidratos, lo que a menudo es un inconveniente si se está intentando mantener un estilo de vida saludable. De hecho, según un estudio publicado por el Journal of Movement & Health, se estima que durante los cuatro días de celebración las personas con sobrepeso y obesidad aumentan en promedio 1.5 kg de peso.

Además, la ingesta calórica diaria aumenta aproximadamente en 500 calorías durante este periodo. Esto, naturalmente, puede generar una sensación de incomodidad o preocupación entre quienes buscan cuidar su salud y bienestar.

Consejos de nutrición para mujeres en Fiestas Patrias: cómo planificar, controlar porciones y disfrutar con equilibrio

Para disfrutar estas Fiestas Patrias con más tranquilidad, Chris Pefaur, nutricionista de laboratorio Nutrapharm, entrega algunas recomendaciones.

Planificar las comidas: Antes que comiencen las celebraciones, dedica un tiempo a planificar qué alimentos vas a consumir. Escoge tus platos favoritos y busca equilibrarlos con opciones más saludables. La preparación es clave para evitar excesos. Por ejemplo, en tu almuerzo de Fiestas Patrias, agrega una ensalada colorida, una porción de proteína y un vaso de agua. Así disfrutas sin descuidar tu nutrición.

Controlar las porciones: Disfruta de los alimentos que más te gustan, pero sé consciente de las cantidades. Opta por porciones más pequeñas para poder degustar una mayor variedad de platos, sin excederte en las calorías. Por ejemplo, usa un plato más pequeño y come despacio. Presta atención a cómo te sientes y detente cuando tu cuerpo ya esté satisfecho.

Incorporar alimentos saludables: No todo tiene que ser empanadas y asados. Complementa tus comidas tradicionales con ensaladas frescas, vegetales al vapor y otras opciones nutritivas que te permitan mantener un equilibrio. Por ejemplo, acompaña tu asado con verduras asadas como zanahoria o brócoli y añade una ensalada fresca para sumar color y nutrientes.

Mantener una hidratación adecuada: Beber agua regularmente ayuda a controlar el apetito y a mantener tu cuerpo en equilibrio. Además, puede ayudarte a evitar la tentación de consumir bebidas azucaradas o en exceso. Por ejemplo, lleva siempre una botella de agua contigo y añade rodajas de limón, pepino o menta para hacerla más agradable y refrescante.

Disfrutar sin culpa: La clave está en disfrutar de las tradiciones sin remordimientos. Recuerda que puedes saborear la riqueza de nuestra gastronomía sinponer en riesgo tu salud, siempre y cuando lo hagas con moderación y consciencia. Por ejemplo, prueba comer despacio cada bocado de tu empanada favorita, prestando atención a los sabores y texturas, y detente cuando te sientas satisfecho, conectándote con las señales de tu cuerpo.

Es esencial recordar que las Fiestas Patrias no solo son una oportunidad para disfrutar de la riqueza de nuestra cultura y la deliciosa gastronomía chilena, sino también un momento para compartir con seres queridos y crear recuerdos inolvidables. Con un enfoque consciente y una preparación adecuada, es posible vivir esta festividad plenamente, saboreando cada momento sin temor a consecuencias negativas para nuestra salud.

“Las Fiestas Patrias pueden ser una oportunidad para disfrutar del hermoso patrimonio y la sabrosa comida chilena, siempre y cuando se haga con moderación y consciencia. Con un poco de planificación y un enfoque sensato, es posible disfrutar de esta época del año con placer y alimentos saludables. Si necesitas ayuda extra, los productos naturales ofrecen un valioso apoyo especialmente a las mujeres. Suplementos como Grelix y Okrafit, juegan un papel fundamental en la potenciación de la reducción del peso corporal, cuando se combinan con una alimentación saludable y equilibrada”, concluye Pefaur.

Bienestar femenino en el centro de la celebración

Las mujeres enfrentan una doble carga en Fiestas Patrias: cuidar de la familia y al mismo tiempo de su propia salud. Con planificación, porciones moderadas y apoyo en alimentos naturales, es posible disfrutar con tranquilidad, conectando con la tradición sin descuidar el bienestar personal.