Face Wrap de Kim Kardashian: faja nocturna que promete reducir la papada genera debate

El nuevo Face Wrap de Kim Kardashian, una faja facial que asegura reducir la papada mientras duermes, ha encendido el debate en redes sociales y en el ámbito estético. Presentado como una alternativa rápida y sin cirugía, especialistas advierten que sus resultados son solo temporales y carecen del respaldo de tratamientos médicos comprobados.

Las también conocidas como chin strap nocturno, son fajas o bandas de compresión que se ajustan al mentón y la mandíbula durante la noche. Popularizadas en TikTok e Instagram bajo la tendencia de belleza “morning sheds”, prometen amanecer con un contorno facial más definido.

Fernanda Moll, kinesióloga dermatofuncional y especialista en el cuidado de la piel, explica que este tipo de accesorios pueden producir un efecto estético momentáneo por compresión, pero no reemplazan los cambios reales que se logran con un procedimiento estético. Si bien su uso no suele implicar riesgos graves, advierte que el material puede generar reacciones alérgicas, provocando picazón o enrojecimiento, sobre todo en pieles sensibles.

De hecho, quienes han probado estas bandas relatan efectos adversos como dolores de cabeza, irritaciones, marcas en la piel y sensación de presión. En foros como Reddit también se mencionan molestias mandibulares, chasquidos, agravamiento de la apnea e incluso lesiones asociadas a su uso prolongado.

La experta explica que “sus efectos son momentáneos. El uso repetido de prendas moldeadoras puede generar un ligero efecto visual temporal, pero no modifica la estructura facial ni logra cambios reales”.

De ejercicios caseros a tratamientos profesionales

Ejercicios simples como el “sky kissing” o presionar una pelota contra la barbilla se presentan como alternativas seguras para fortalecer el tono muscular de la zona sin exponer la piel a riesgos.

Isaac Moreno, doctor especialista en estética, subrayan que la elección del tratamiento varía según el origen de la papada: puede deberse a grasa localizada, flacidez de la piel, características de la estructura ósea o a la combinación de estos factores. Sobre la diferencia con los métodos caseros, precisa que “un procedimiento profesional actúa de manera interna sobre el contorno mandibular, es realizado por un especialista y logra resultados reales. Las fajas o gadgets solo producen cambios superficiales, sin impacto en la estructura facial”.

Entre las opciones profesionales, los expertos de Clínica Costa Verde destacan procedimientos como la armonización facial, HIFU, radiofrecuencia, endoláser, lipoaspiración y lipomesopapada. Según el Dr. Moreno, estas técnicas permiten tratar grasa y flacidez de manera precisa, segura y personalizada, adaptándose a las necesidades de cada paciente.

Las alternativas seguras frente a fajas nocturnas

Masajes con gua sha, aparatos de microcorriente y productos reafirmantes con colágeno se presentan como alternativas menos invasivas y más sostenibles para tonificar la zona del mentón.

La tendencia de moldear la papada mientras se duerme con fajas faciales se ha popularizado por su atractivo visual y su difusión en redes. Sin embargo, tanto la evidencia médica como las experiencias de los usuarios muestran que sus resultados son temporales y a menudo incómodos. Para obtener efectos duraderos, los especialistas recomiendan recurrir a ejercicios, herramientas faciales o tratamientos clínicos respaldados, en lugar de soluciones nocturnas de moda.

Finalmente, Moll destaca que “un tratamiento es sospechoso si promete resultados rápidos y permanentes sin intervención médica ni respaldo científico”.