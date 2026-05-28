AC contra Grau tensiona relación Republicanos-Chile Vamos: Squella pide unidad en el oficialismo

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó las tensiones surgidas entre Republicanos y Chile Vamos a raíz de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, en medio de la controversia por las proyecciones de deuda fiscal del gobierno de Gabriel Boric.

En conversación con T13 Radio, Squella llamó a fortalecer la unidad del oficialismo y aseguró que, pese a las diferencias entre partidos del sector, “hoy día, más aún siendo gobierno, es mucho más relevante lo que nos une y todo lo que se puede lograr cuando trabajamos unidos”.

Sus declaraciones se producen luego de que la UDI se desmarcara públicamente de la ofensiva impulsada por Republicanos y el Partido Nacional Libertario, señalando que sus decisiones políticas se toman “sobre la base de fundamentos serios” y no por “emplazamientos públicos ni cálculos electorales”.

Al respecto, Squella sostuvo que las diferencias con la UDI se relacionan principalmente con “los estilos” y “acentos” políticos, pero remarcó que ambas colectividades comparten “un segmento casi total de las cosas más importantes”.

“Vamos a poner el foco en eso”, insistió el dirigente republicano, quien además bajó el tono a las fricciones internas y aseguró que las polémicas recientes responden a “un par de malas declaraciones”.

“Llevamos tiempos muy intensos trabajando juntos, sacando adelante cosas realmente increíbles para Chile”, afirmó.

En esa línea, explicó que conversó con el diputado Agustín Romero luego de sus dichos que generaron molestia en Chile Vamos, y aseguró que “no era un ánimo de torear a nadie”.

“Cuando uno lee una frase y después la escucha con el contexto, la cosa es bien distinta”, sostuvo.

Las diferencias dentro del oficialismo se producen mientras avanza la discusión sobre una eventual acusación constitucional contra Nicolás Grau, impulsada por Republicanos y el Partido Nacional Libertario, tras las denuncias del Gobierno sobre inconsistencias en las proyecciones de deuda pública elaboradas durante la administración anterior.

Desde Chile Vamos han advertido que este no sería el momento adecuado para impulsar el libelo, argumentando que podría complicar la tramitación de la Ley Miscelánea y tensionar las negociaciones políticas en el Congreso.

Sin embargo, el líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, defendió avanzar con la acusación y afirmó que “siempre es un buen timing para hacer justicia”.

“No nos podemos desentender de la necesidad de hacer valer las responsabilidades en una circunstancia que es súper compleja”, señaló.

Kaiser agregó que “el ministro Grau entregó la administración hecha un desastre” y cuestionó postergar la discusión por razones políticas. “¿Cuándo es el timing para perseguir responsabilidades?”, planteó.

Asimismo, criticó a sectores oficialistas que —según dijo— no estarían dispuestos a respaldar la acusación para no poner en riesgo los votos necesarios para aprobar la megarreforma impulsada por el Ejecutivo.