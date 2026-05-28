De Gregorio e informe fiscal de Quiroz: pide debate técnico antes de buscar responsables políticos

El economista y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José De Gregorio, abordó la controversia generada por el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien denunció inconsistencias en las proyecciones de deuda pública elaboradas durante el gobierno anterior.

En entrevista con radio Infinita, De Gregorio sostuvo que existe “un debate técnico” sobre las proyecciones fiscales y advirtió que este tipo de discusiones no puede resolverse únicamente mediante acusaciones políticas o buscando responsables antes de revisar los antecedentes en profundidad.

“Es bien complejo decir ‘te equivocaste la proyección’, porque eso lo vamos a saber cuando se realice. Si me equivoco una proyección a cinco años, voy a tener que esperar como cinco años”, señaló.

El economista explicó que las diferencias pueden surgir tanto por errores en los datos como por los supuestos utilizados para realizar las estimaciones fiscales. “Primero uno puede cometer errores en los datos, pero también cuáles son los supuestos que se usan”, indicó.

En ese contexto, planteó que esperaba una instancia de revisión técnica y transversal antes de avanzar hacia sanciones o acusaciones. “Lo que yo hubiera esperado ante una cosa así, una cosa de Estado, es juntarme, revisar técnicamente, revisar los técnicos”, sostuvo.

Asimismo, afirmó que en Chile existen especialistas capaces de participar en una comisión de alto nivel para analizar el tema. “No costaría nada hacer una comisión de alto nivel que se reúna antes de poder sancionar”, añadió.

De Gregorio también recalcó que, si bien las irregularidades deben investigarse cuando existan antecedentes, primero corresponde aclarar técnicamente dónde estuvieron las diferencias en las proyecciones.

“Cuando hay delito, cuando hay errores, cuando hay trampa, uno debe sancionarlo, pero primero uno tiene que hacer la pega de ver dónde fallan las proyecciones”, afirmó.

El ex presidente del Banco Central vinculó además esta discusión con la situación fiscal y la tramitación de la Ley Miscelánea impulsada por el Gobierno.

“A mí me preocupó la consistencia de este discurso con lo más importante que estamos discutiendo hoy día, que es el proyecto de ley de reconstrucción”, señaló.

Según explicó, el Consejo Fiscal Autónomo ya advirtió que la iniciativa presenta riesgos fiscales, particularmente porque el deterioro de las cuentas públicas se produciría durante el actual período de gobierno, mientras que los eventuales beneficios económicos llegarían después.

“El Consejo Fiscal Autónomo dijo: este proyecto tiene riesgos fiscales”, enfatizó.

En esa línea, sostuvo que el propio diagnóstico del Gobierno respecto a una situación fiscal más deteriorada aumenta la necesidad de revisar el proyecto con mayor profundidad.

“Este gobierno ahora en este informe fiscal dice: la situación fiscal es peor, por lo tanto los riesgos son mayores”, indicó.

Finalmente, De Gregorio planteó que el Consejo Fiscal Autónomo tiene limitaciones legales y de recursos para revisar este tipo de controversias en detalle y sugirió fortalecer sus capacidades institucionales.

“Tal vez yo le ampliaría el mandato, le ampliaría los recursos para que sea quien revise estas cosas”, concluyó.