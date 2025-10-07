Primavera y fertilidad: por qué aumenta el deseo sexual y cómo protegerte de forma segura

La primavera no solo trae días más largos y temperaturas agradables: también es una estación donde, según la ciencia, la fertilidad puede aumentar de forma natural. Un estudio presentado en el Congreso Mundial de Fertilidad y Esterilización realizado en Múnich, Alemania, destaca que la Vitamina D, que el cuerpo produce con mayor facilidad gracias a la exposición solar, incrementa los niveles de testosterona, favoreciendo así el deseo sexual.

Por otro lado, la investigación publicada en 2016 en la revista Systems Biology in Reproductive Medicine, desarrollada en Turquía, concluye que durante la primavera mejoran la morfología y movilidad de los espermatozoides, lo que eleva las probabilidades de fertilización.

En este contexto, es fundamental recordar la importancia de una protección anticonceptiva adecuada.

“La primavera se asocia a un aumento del deseo sexual, impulsado tanto por factores biológicos como emocionales. Esto puede llevar a que muchas personas tengan una vida sexual más activa en esta temporada, por lo que es clave reforzar el mensaje de prevención y el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces”, explica Victoria Cancino, matrona y vocera de DKT.

La especialista agrega: “La anticoncepción no solo permite vivir una sexualidad plena y libre de riesgos de embarazos no planificados, sino que también ayuda a prevenir infecciones de transmisión sexual, especialmente cuando se combina con métodos de barrera como el preservativo”.

Diez claves de protección anticonceptiva esta primavera

Conoce tus opciones: preservativos masculinos y femeninos, pastillas, anillo vaginal, implante subdérmico, inyecciones y dispositivo intrauterino (DIU). Usa doble protección: combinar preservativo con un método hormonal es la mejor forma de prevenir embarazo e infecciones de transmisión sexual. Accede con anticipación: no esperes a quedarte sin tu método; organízate para asegurar continuidad. Evalúa tu estilo de vida: consulta a un profesional para elegir el método más adecuado para ti. Infórmate sobre anticoncepción de emergencia: siempre debe ser una opción accesible y conocida. Atiende la regularidad: en métodos como la pastilla, la constancia en la toma diaria es esencial. Control médico periódico: revisar tu método con un especialista asegura eficacia y tranquilidad. Recuerda el rol del condón: es el único método que protege contra ITS y VIH. Comparte la responsabilidad: la anticoncepción no es solo tarea de las mujeres. Educar es prevenir: hablar de anticoncepción y sexualidad responsable derriba mitos y promueve libertad

Educación sexual y prevención: la mejor fórmula para una primavera segura

El aumento natural de la fertilidad durante la primavera no debe traducirse en más embarazos no planificados. Expertas insisten en que la educación sexual y el acceso a anticonceptivos son herramientas esenciales para vivir la sexualidad de manera consciente, responsable y saludable.

Una educación sexual integral no se limita a enseñar sobre métodos anticonceptivos, sino que busca fomentar el respeto, la autonomía y la toma de decisiones informadas sobre el cuerpo y las relaciones. Cuando las personas —especialmente adolescentes y jóvenes— comprenden cómo funciona su ciclo fértil, los distintos métodos disponibles y la importancia del consentimiento, pueden ejercer su sexualidad de forma más segura y libre de prejuicios. Este tipo de formación también contribuye a prevenir la violencia sexual y las infecciones de transmisión sexual, promoviendo vínculos basados en el cuidado mutuo.

Asimismo, garantizar el acceso equitativo a métodos anticonceptivos modernos es clave para avanzar hacia una salud sexual plena. Esto implica que los servicios de salud dispongan de información clara, atención sin estigmas y cobertura para todos los grupos etarios. Según especialistas, la combinación de educación y disponibilidad de anticonceptivos no solo previene embarazos no deseados, sino que también mejora la calidad de vida, fortaleciendo la autoestima y la libertad de decidir cuándo y cómo formar una familia. En primavera, más que nunca, la prevención es sinónimo de bienestar.

Finalmente, Victoria Cancino recalca: “La primavera puede ser la estación más fértil, pero también puede convertirse en la más protegida si avanzamos en educación y acceso a anticonceptivos. La clave está en la prevención y en tomar decisiones informadas”.