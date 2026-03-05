¿Te corresponde la vacuna contra el VPH? Revisa la edad y dónde es gratis en Chile

El Virus Papiloma Humano (VPH) es una familia de virus y existen más de 100 cepas. Algunas pueden provocar la aparición de verrugas y condilomas (verrugas genitales), mientras que otras están asociadas al desarrollo de distintos tipos de cáncer, como cáncer cérvico uterino, cáncer anal, de pene, orofaríngeo, de vagina, entre otros.

Es relevante recordar que este virus puede afectar a todas las personas que tienen prácticas sexuales en algún momento de su vida, lo que puede provocar síntomas, mientras que, en otras personas, es controlado por el sistema inmune hasta hacerlo desaparecer.

La transmisión del VPH ocurre principalmente a través del contacto sexual, ya sea vaginal, anal u oral, así como también por el contacto de piel con piel y/o con las mucosas.

Ahora que ya sabemos qué es el VPH, sus vías de transmisión y las formas en que se manifiesta, conversamos con APROFA, organización experta en salud sexual y reproductiva, para conocer las principales medidas de prevención.

Según la enfermera-matrona experta en salud sexual y reproductiva de APROFA, Fernanda Cabrera, la prevención del VPH se basa en tres pilares fundamentales: el uso de métodos de barrera, hábitos de vida y la vacunación.

Métodos de barrera

“Para prevenir la adquisición del VPH, es fundamental que todas las personas, hombres y/o personas con pene, así como mujeres y/o personas con vulva, conozcan y utilicen las alternativas disponibles de métodos de barrera”, señala Cabrera. Para este punto toma relevancia la Educación Integral de la Sexualidad (EIS o ESI) la que considera la entrega de información basada en la evidencia actualizada y acorde a la etapa del ciclo vital de las personas, con ello es importante que como país podamos avanzar hacia una política que logre incluirla en los diversos espacios.

Incorporar el uso de barreras en todas las prácticas sexuales resultará fundamental. Entre ellas se encuentran el condón externo (de pene), el condón interno (de vagina), los dediles, las máscaras o barreras orales y las barreras de látex. Utilizados de manera correcta, estos métodos disminuyen o eliminan el riesgo de adquirir Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), incluido el VIH y el VPH.

Hábitos de vida

La mayoría de la población elimina naturalmente el VPH durante el primer año de infección. Un sistema inmune fortalecido, sin duda será un aporte al momento de prevenir la infección persistente de este virus. Llevar una dieta equilibrada, realizar actividad física de manera rutinaria y frecuente, reducir estímulos estresantes, entre otros, nos ayudarán a que nuestro sistema inmune logre eliminar el VPH. Por otro lado, el tabaquismo es un factor que se ha correlacionado de manera positiva con la persistencia del virus VPH y al menos el cáncer cervicouterino, por lo que los hábitos de vida son un elemento a considerar a la hora de prevenir.

Vacuna contra el VPH

Otra medida clave es la vacunación contra el VPH. Al respecto, Cabrera explica cuáles son las edades recomendadas para vacunarse y los establecimientos asistenciales donde se puede acceder a la inoculación.

* Niñas y niños cursando 4° básico: A partir de 2024, el Ministerio de Salud incorporó a la estrategia de vacunación escolar contra el VPH la vacuna nonavalente (nombre comercial Gardasil 9), la protege contra 9 tipos de VPH (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58), los que son responsables de la mayor incidencia de casos asociados a cáncer genital. lo que permitió modificar el esquema de vacuna, pasando de 2 dosis (la primera en 4° básico y la segunda en 5° básico), a solo una para todos los niños y niñas que cursan 4° básico desde los 9 años. Esta medida forma parte del calendario de inmunizaciones, por lo que su administración es obligatoria y gratuita para las niñas y niños de este grupo objetivo.

* Escolares que cursan entre 5° y 8° básico que no han iniciado esquema de vacunación o cuentan con esquema incompleto: Deben asistir con sus padres, apoderados o tutores a los vacunatorios públicos o privados en convenio para recibir la dosis pendiente que le corresponda.

* Mujeres que el año 2014 tenían 9 años o cursaban 4° básico (nacidas en el año 2005), y que no hayan recibido la vacuna contra el VPH o no cuenten con el esquema completo de 2 dosis: Pueden acceder gratuitamente a la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) tetravalente en cualquier vacunatorio público o privado en convenio con el Ministerio de Salud para completar su vacunación. La edad máxima para recibir la vacuna es hasta los 21 años, 11 meses y 29 días. Lo anterior, es parte de la estrategia de “puesta al día”, vigente hasta el 26 de marzo de 2026.

* Otras personas que no han recibido la vacuna: Si no recibiste la vacuna durante los anteriores periodos mencionados, te recomendamos consultar con tu médica ginecóloga para saber si cumples los requisitos para la vacuna.

¿Tienes la vacuna y no sabes dónde hacerlo?

La sede de APROFA Providencia (Román Díaz, 445) ofrece la administración de la vacuna contra el VPH. La inyección será aplicada únicamente a quienes lleven su vacuna Gardasil y esta debe administrarse dentro de un plazo máximo de una hora desde la compra, resguardando adecuadamente la cadena de frío.

El valor del procedimiento es de $5.000 y no se requiere agendar hora previamente, basta con asistir directamente los lunes, martes, jueves y viernes, entre las 09:00 y 14:00 horas, y de 15:00 a 16:30 horas.

Tras la aplicación, se solicita permanecer 15 minutos en observación, en caso de presentar alguna reacción adversa, por lo que se recomienda acudir con tiempo suficiente.