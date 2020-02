Encuesta sobre comportamiento amoroso, sexual y erótico: 74.9% de hombres homosexuales responde haber sido discriminado por su orientación sexual

“Primera Encuesta sobre el Comportamiento Amoroso, Sexual y Erótico de Hombres Adultos que Tienen Sexo con Hombres”, así se llama el estudio realizado por la Seremi de Salud, Rosa Oyarce, y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), resultados que se dieron a conocer esta mañana y retrataron una importante realidad.

La encuesta fue aplicada sólo en la Región Metropolitana, del total el 95,2% se declara homosexual, el 4.8% bisexual, el 0.3% trans.

Paneo general

De acuerdo con el sondeo, el 74,9% señala que ha sido discriminado por su orientación sexual y el 2.8% experimentó abuso sexual, sin embargo, solo el 14,5% denunció los atropellos.

El 22% indica además que alguna vez se hizo daño producto de la discriminación. De estos, y a raíz de la homofobia, el 42% pensó en el suicidio, el 37% dañó zonas de su cuerpo y el 29% consumió drogas de manera abusiva.

Tan fuerte aún es el estigma y el miedo, que el 70.3% evita siempre o a veces expresar su afecto en público hacia otros hombres por temor a ser agredido, amenazado o acosado y el 52% esquiva algunos lugares por la misma razón.

En el campo de la sexualidad, el 70,3% ha tenido sexo bajo el efecto de las drogas, cuyo consumo es alto. Además, el 78% tuvo una o más relaciones sexuales sin condón en el último año y el 26% nunca lo usó, cifra que explicaría el alarmante número de personas que padecen o han tenido enfermedades o infecciones de transmisión sexual (ETS/ITS).

Conductas de riesgo y VIH

Independiente de la orientación sexual de una persona, el país en general ha tenido un aumento de las ETS o ITS. Respecto del sujeto de estudio de esta encuesta, el 52,5% nunca ha tenido una ITS, sin embargo, 26,3% ha tenido al menos una vez sífilis a lo largo de su vida; el 20,6%, gonorrea; el 15.3%, condiloma, el 5,9% candidiasis y el 5.4%, clamidia. Finalmente, el 12,5% declara vivir con VIH.

“Los resultados de este sondeo son preocupantes, en tanto explicitan relajamiento en los mecanismos preventivos del VIH y otras ITS, así como una conducta de riesgo muy extendida: tener sexo bajo los efectos de alguna droga. Todo se cruza con altos niveles de discriminación en razón de su orientación sexual y con mayores libertades para experimentar aventuras, en tanto se trata de un grupo etario ya independiente. Estos factores debiesen ser considerados por las políticas de prevención de VIH y las ITS, las cuales a todas luces requieren enfoques etarios”, apuntó el Vocero del Movilh, Óscar Rementería.

Discriminación

Lamentablemente aún existe una gran cantidad de personas que viven con miedos y/o culpas por su orientación sexual (35,3%). En este sentido, el estudio reveló que el 44,4% pensó alguna vez en modificar su orientación sexual para que dejaran de gustarle los hombres y el 48,9% recibió al menos una vez consejos de alguien para revertir sus deseos.

El 74,9% señala que ha sido discriminado por su orientación sexual al menos una vez en su vida. Los principales responsables de la discriminación son desconocidos, con el 47,7%.

Consecuencias

Las víctimas prefieren no denunciar cuando sufren hechos discriminatorios. La falta de confianza en las instituciones judiciales se presenta como el principal, ya que el 27,1% no denunció porque pensó que nada cambiaría; el 22,9% por ignorancia, ya que no sabía cómo o dónde denunciar, el 20,6% porque “no vale la pena, estas cosas suceden todos los días”, el 16,1% por miedo a más intimidación o abuso.

En menor cantidad, pero no por ello menos relevante, el 15% no denunció porque pensó que no sería tomado en serio y el 9.3% porque “quedo muy afectado emocionalmente”.

En este sentido, si bien la autoflagelación no es tan común, el 22% reporta que alguna vez se hizo daño producto de la discriminación, entre ellos, el 64% se aisló del resto de las personas, el 42% pensó en el suicidio, el 37% dañó zonas de su cuerpo, el 29% consumió drogas de manera abusiva y el 14% dejó de comer.