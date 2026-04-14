Senador Bianchi y reforma del Presidente Kast: “Cuando a algo le llaman tutti frutti, parte mal”

Antes de que el proyecto siquiera ingrese al Congreso, ya hay advertencias y críticas a la reforma que presentará este miércoles -en Cadena Nacional- el Presidente José Antonio Kast. Una de esas voces críticas fue el seandor independiente Karim Bianchi, quien cuestionó la estrategia del Gobierno para presentar su reforma, apuntando a la decisión de concentrar múltiples medidas en un solo proyecto.

“Cuando a algo le llaman tutti frutti, eso ya (…) parte mal”, lanzó en conversación con el diario La Tercera, marcando distancia con la iniciativa del Ejecutivo.

El parlamentario, que podría transformarse en un voto clave, aseguró que no tiene una postura ideológica cerrada frente al proyecto, pero sí reparos profundos en la técnica legislativa utilizada. “Esta cosa miscelánea, de meter todo (…) no me gusta, ni en este gobierno ni en ninguno”, afirmó.

En esa línea, insistió en que iniciativas de alto impacto —como eventuales cambios tributarios— deberían discutirse por separado. “Creo que las leyes misceláneas son una mala forma de legislar (…) deben tener un tratamiento diferente”, sostuvo.

Bianchi también apuntó a uno de los puntos más sensibles del debate: la rebaja del impuesto corporativo, señalando que espera conocer si vendrá acompañada de beneficios concretos. “Quisiera ver qué trae aparejado (…) si hay alguna alternativa de que entren más beneficios a la clase media, a las pymes”, indicó.

Además, marcó distancia del habitual lobby político previo a la presentación de proyectos, asegurando que no ha sido contactado por el Gobierno. “Espero que me traigan el proyecto y que me convenza”, afirmó, añadiendo que evaluará su contenido una vez ingresado al Congreso.

El senador también advirtió que declarar ciertos aspectos como “intransables” podría jugar en contra del Ejecutivo. “¡Sepárelo! Porque puede esto traer una no mayoría de los votos”, señaló, en referencia a la rebaja tributaria.

En materia de seguridad, Bianchi fue aún más crítico, cuestionando la ausencia de una estrategia clara. “No hay un plan de seguridad para nada (…) lo que hay hoy en materia de seguridad es desastroso”, afirmó.

Incluso, puso en duda algunas de las medidas impulsadas por el Gobierno, como la construcción de zanjas en la frontera. “La zanja en sí mismo va a ser un fracaso”, advirtió.