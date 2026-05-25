“No, porque eres chilena”

Hace pocas semanas, un hito nos volvió a emocionar, inspirar y sobre todo nos hizo creer que no hay imposibles. La cápsula Orion amerizó frente a las costas de California cerrando la misión Artemis II.

Mi sueño es convertirme en la primera astronauta chilena en llegar al espacio. En el camino me he enfrentado a muchos no. “No, porque eres mujer”. “No, porque eres muy joven”. “No, porque nadie te va a apoyar”. Pero todos esos no, lejos de detenerme me han dado más razones para seguir y entender que lo importante es no dejar de confiar.

Si algo nos deja Artemis II, es que necesitamos impulsar el talento, invertir en ciencia y apoyar a quienes piensan en grande incluso antes de que existan certezas. Porque los grandes avances comienzan cuando alguien se atreve a creer que son posibles.